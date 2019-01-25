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Завод по производству АК в Венесуэле откроют в срок

Kalashnikov Media/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

«Рособоронэкспорт» намерен исполнить контрактные обязательства по созданию производства автоматов Калашникова (АК) в Венесуэле в намеченный срок, несмотря на внутриполитическую обстановку в стране.

«Планы ввода в строй объектов уточнены, и ничто им не помешает быть реализованными в согласованные сроки», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее News.ru писал, что политический кризис в Венесуэле переходит в новую стадию. Акции протеста сторонников и противников пока ещё действующего президента Николаса Мадуро привели к жертвам среди мирного населения. Москва обещает продолжить материальное сотрудничество с Каракасом и будет поддерживать Венесуэлу, которая для РФ — стратегический партнёр. С таким заявлением выступил 24 января замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, наше государство не настроено сворачивать нынешнее сотрудничество, которое ведётся в различных областях.


#венесуэла #Рособоронэкспорт #Калашников
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