Завод по производству АК в Венесуэле откроют в срок

https://news.ru/storage/news/7d60b70a5c64e0ef99a7e564b1cf7181/2315f74a-5c97-408e-8bd1-57068585cfa4_850.jpg Kalashnikov Media/Global Look Press

«Рособоронэкспорт» намерен исполнить контрактные обязательства по созданию производства автоматов Калашникова (АК) в Венесуэле в намеченный срок, несмотря на внутриполитическую обстановку в стране.

«Планы ввода в строй объектов уточнены, и ничто им не помешает быть реализованными в согласованные сроки», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее News.ru писал, что политический кризис в Венесуэле переходит в новую стадию. Акции протеста сторонников и противников пока ещё действующего президента Николаса Мадуро привели к жертвам среди мирного населения. Москва обещает продолжить материальное сотрудничество с Каракасом и будет поддерживать Венесуэлу, которая для РФ — стратегический партнёр. С таким заявлением выступил 24 января замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, наше государство не настроено сворачивать нынешнее сотрудничество, которое ведётся в различных областях.