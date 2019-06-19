https://static.news.ru/photo/6f6b3170-9260-11e9-bbc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press

Министр нефти Венесуэлы и президент конференции ОПЕК Мануэль Кеведо направил странам письмо с новым предложением по датам проведения заседаний.

По словам источника в одной из делегаций стран — участниц соглашения о сокращении добычи нефти, министр предлагает провести встречу технического комитета экспертов ОПЕК+ 28 июня, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех членов ОПЕК — 1 июля, а переговоры всех 24 государств ОПЕК+ — 2 июля.

Он также отметил, что Кеведо в своём письме заявил о важности итогов саммита G20, который состоится в конце июня, для согласования на заседаниях ОПЕК и ОПЕК+ решения о будущем нефтяной сделки, передаёт ПРАЙМ .

Как писал News.ru, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что мировые цены на топливо могут упасть ниже отметки в $40 за баррель, если страны ОПЕК не договорятся о сокращении добычи нефти. Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки было заключено в декабре 2018 года. Однако весной этого года цены на топливо заметно выросли на фоне обострения противостояния США и Ирана.