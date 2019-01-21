Зарубежный опыт в дистрибуции изучает SOCAR Georgia

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Компания SOCAR Georgia занимается изучением опыта зарубежных игроков дистрибуционного энергетического рынка. Грузинская «дочка» госнефтекомпании Азербайджана SOCAR готовится осуществить инновационный рывок в развитии.

Как сообщают в компании, подписание Грузией соглашения об ассоциации с Европейским союзом стало причиной проводимой работы. Соглашение подразумевает приведение грузинского законодательства в соответствие с европейскими нормами. Реформы будут затрагивать и сферу энергетики страны.

В частности, одна из актуальных мировых тенденций это концепция умных городов и, как поясняют в SOCAR Georgia, одной из составных частей этой концепции является коммунальная сфера.

Инвестиции последних лет были направлены на развитие современных решений в этой сфере, рассказывают в компании, в 2019 году будут запущены географическая информационная система, система работы с клиентами, Android-приложения для полевых сотрудников, платформа для дистанционного обучения специалистов.

На 2019 также намечено открытие большого многофункционального комплекса в городе Терджола.

За 11 месяцев 2018 года совокупный объём инвестиций SOCAR Georgia составил $57,38 млн.