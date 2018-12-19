Зарплаты в РФ растут только у начальства и опытных работников

https://news.ru/storage/news/3d13ef5f8fea4a571215a894f36694b4/615c8f57-b597-4ec8-b360-6c8fbb43689e_850.jpg uwe umstätter/imagebroker.com/Global Look Press

Заработная плата руководителей и опытных сотрудников в 2018 году росла во всех отраслях экономики РФ. Самые высокие доходы зафиксированы в образовательной и нефтегазовой областях, а также в сфере информационных технологий.

Неопытные сотрудники либо оставались без повышения зарплат, либо соглашались на уменьшение их размера. Об этом свидетельствует статистика hh.ru, которую публикуют «Известия».

Начинающие специалисты получали финансовую поддержку только в нефтегазовой отрасли, в сфере юриспруденции и здравоохранения.

Эксперты отмечают, что спрос на квалифицированных работников связан с их дефицитом и активным внедрением цифровых технологий. По их мнению, работа сотрудников нефтяной и IT- сферы будет и дальше серьёзно оплачиваться.

Прогноз специалистов на 2019 год говорит о том, что темпы роста зарплат будут замедляться. Не бояться этого могут лишь риск-менеджеры и специалисты в области программного обеспечения.

Ранее News.ru сообщал, что в России сократились долги по зарплате. Совокупный долг организаций по заработной плате составил к 1 декабря текущего года 3,07 млрд рублей. За ноябрь задолженность сократилась на 139 млн рублей, что составляет 4,3%.