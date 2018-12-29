Минэкономразвития повысило зарплаты москвичам

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Жители столицы будут в среднем зарабатывать 82 тысячи рублей

Ни один город РФ не соперник столице по уровню зарплат. Это живущее в народе убеждение подкрепило Минэкономразвития. Средняя зарплата в Москве в 2021 году составит 82,1 тысячи рублей, говорится в дополнении к его направленному в Минтруд письму. У опрошенных News. ru экспертов эта цифра вызывает сомнения.

Речь идёт об «уточнённых прогнозных значениях среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018 — 2021 годы в разрезе субъектов Российской Федерации», отмечает Департамент регионального развития Минэкономразвития. По оценкам авторов документа, за два с небольшим года среднемесячная зарплата в Москве, составляющая сейчас 69,7 тысяч рублей, вырастет на 13,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге зарплата увеличится на 13,3 тысячи — до 62,7 тысяч рублей.

«Озвученные цифры относятся, скорее, к номинальным денежным доходам, а не к реальным. Действительно, в Москве к марту бюджетникам повысили заработные платы, это было связано, прежде всего, с предвыборной президентской кампанией. То же относится к пенсиям: их проиндексировали в феврале фактически на уровень инфляции, а сейчас их реальная покупательная способность снизилась», — поясняет News.ru доктор экономических наук Сергей Смирнов.

Важен показатель медианной зарплаты

По его словам, к концу года всё свелось к обычной тенденции, и опять началось снижение реальных доходов. Кроме того, продолжает Смирнов, важно фиксировать не среднюю заработную плату, а медианную, которая несравнимо более корректно отражает реальную ситуацию и, как правило, на 15−20% ниже средней.

«Медианная — это зарплата человека, среднего в ряду. То есть 50% работников получают меньше него, а 50% — больше. Этот показатель является индикатором некоего расслоения и сигналом, что нужно принимать меры по сдерживанию этого разрыва и поднятию доходов наименее оплачиваемых слоёв населения, пересмотру каких-то тарифных позиций», — рассказывает эксперт.

Никто на самом деле не знает, что будет в 2021 году: федеральные органы РФ меняют свои прогнозы по два-три раза в год, нормального механизма прогнозирования нет, отмечает Смирнов. Аналитик сомневается в правоте слов главы Минтруда Максима Топилина, сообщившего недавно, что зарплаты в 2018 году растут как в номинальном, так и в реальном выражении «беспрецедентными темпами».

«По сравнению с нулевыми годами никаких „беспрецедентных темпов“ не наблюдается. С помощью серьёзных исследований доказано также, что рост заработных плат не компенсирует снижение реальных денежных доходов населения», — резюмирует собеседник News.ru.

Если всё сложится

По оценкам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, приводимые Минэкономразвития цифры обретут реальные очертания только при соблюдении нескольких условий: дальнейшем росте заработной платы в бюджетном секторе темпами не ниже показателей 2017 года, сохранении нынешнего уровня безработицы (5,2%, согласно данным Росстата), а также росте доходов, который пока не наблюдается. В противном случае будет реализован сценарий, предполагающий, что темпы роста зарплат не превысят 4−5%.

Зарплаты в Москве, напомним, изучаются территориальным органом Федеральной Службы государственной статистики — «Мосгорстатом». Именно эта организация выясняет, какие зарплаты являются востребованными и актуальными на рынке труда в столице, а также проводит анализ относительно уровня заработных плат в разных сферах деятельности и отраслях. Все данные статистики публикуются с учётом налога на доходы физических лиц. Соответственно, нынешнее значение средней зарплаты в 69,7 тысяч рублей — это сумма без уплаты налогов.