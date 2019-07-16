https://static.news.ru/photo/9f80c1de-a84c-11e9-ae39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Шанс на запуск новых крупных месторождений на арктическом шельфе к 2030 году, согласно плану Минприроды по геологоразведке, минимален.

Процессу мешают низкие цены на нефть и, по оценкам некоторых экспертов, отсутствие налоговых стимулов, пишет « Коммерсант ».

«Газпром» и «Газпромнефть» планируют ввести несколько участков в Обской Губе и на побережье Ямала, но эти территории юридически к шельфу не относятся.

Из плана Минприроды следует, что нефтегазовые компании не планируют запускать заявленные проекты, такие как доразведка месторождений «Победа» и Медынское-море «Роснефти», Ленинградского, Лудловского, Русановского и Ледового («Газпром»), Долгинского («Газпромнефть») в ближайшее десятилетие.

Как писал News.ru ранее, новые месторождения с суммарными запасами газа более 500 млрд кубометров открыл «Газпром» на шельфе Ямала. Как сообщают в компании, их назвали месторождением имени В.А. Динкова и Нярмейским месторождением. Федеральное агентство по недропользованию уже утвердило экспертные заключения ФБУ «Государственная комиссия по запасам» об этом открытии.