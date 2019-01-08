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Запасы газа на Украине сократились вдвое

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

На Украине значительно сократились запасы газа. В настоящий момент в подземных хранилищах находится 13,38 млрд кубометров.

6 января в страну за сутки поступило 2,5 млн кубометров голубого топлива из Словакии, 2,8 млн — из Венгрии, 1,56 млн — из Польши. В самих же хранилищах было 85 млн кубометров, пишет «Корреспондент», ссылаясь на данные Укртрансгаза.

Таким образом, по подсчётам журналистов, подземные хранилища газа на Украине заполнены лишь на 43%.

Украина с ноября 2015 года перестала закупать газ у России.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде.


#украина #Нафтогаз #снижение
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