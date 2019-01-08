Запасы газа на Украине сократились вдвое

https://news.ru/storage/news/8e3b4285b13ad07263842b1d83efa975/522b8174-90c1-4d88-a642-7fedf5bc2bf0_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине значительно сократились запасы газа. В настоящий момент в подземных хранилищах находится 13,38 млрд кубометров.

6 января в страну за сутки поступило 2,5 млн кубометров голубого топлива из Словакии, 2,8 млн — из Венгрии, 1,56 млн — из Польши. В самих же хранилищах было 85 млн кубометров, пишет «Корреспондент», ссылаясь на данные Укртрансгаза.

Таким образом, по подсчётам журналистов, подземные хранилища газа на Украине заполнены лишь на 43%.

Украина с ноября 2015 года перестала закупать газ у России.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде.