Запасы газа на Украине сократились вдвое

На Украине значительно сократились запасы газа. В настоящий момент в подземных хранилищах находится 13,38 млрд кубометров.
6 января в страну за сутки поступило 2,5 млн кубометров голубого топлива из Словакии, 2,8 млн — из Венгрии, 1,56 млн — из Польши. В самих же хранилищах было 85 млн кубометров, пишет «Корреспондент», ссылаясь на данные Укртрансгаза.
Таким образом, по подсчётам журналистов, подземные хранилища газа на Украине заполнены лишь на 43%.
Украина с ноября 2015 года перестала закупать газ у России.
Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа с плавучей регазификационной платформы в Калининграде.