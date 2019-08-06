6 августа стало известно об одном интересном документе, подготовленном экспертами Международного валютного фонда (МВФ): они рассмотрели различные факторы, оказывающие негативный эффект на российскую экономику с 2014 по 2018 год, и оценили их влияние.

Предсказуемо, сильнее всего наша экономика пострадала от падения цен на нефть, если бы не оно, ВВП России рос бы на дополнительные 0,65 процентного пункта в год. А вот дальше начинается самое интересное. Те самые санкции Запада, с которыми мы самоотверженно бьёмся все эти годы и терпим все прелести импортозамещения, снизили рост ВВП в среднем лишь на 0,2 п.п. в год, в то время как действия наших властей «откусили» 0,3 п.п. 0,2 п.п. из них отняла «сдерживающая денежно-кредитная политика», ещё 0,1 п.п. — «жёсткая кредитная политика». В итоге из-за всех этих факторов экономика России за пять лет выросла лишь на 2,5%, в то время как без них рост бы составил 5,9%.

Конечно, жаль, что всё сложилось так, как сложилось, что просели цены на нефть, что против нас ввели санкции, и в итоге рубль вдвое подешевел, но на фоне споров различных ведомств о том, какого ждать роста ВВП — в 1 п.п. или всё-таки 1,2 п.п. — имеет смысл спросить: а что, мало нам внешних неблагоприятных факторов, чтобы ещё и родное наше руководство своими действиями этот самый рост снижало?

Сергей Лантюхов/News.ru

В принципе, МВФ, конечно, те ещё советчики, очень сложно вспомнить хоть какую-то страну, которая следовала их рекомендациям и добилась не развала экономики, а развития. Тем не менее, вопросы к российским властям есть. Не так давно на «Прямой линии» Владимир Путин рассказывал гражданам, что после санкций удалось «включить мозги», и Евросоюз потерял от них $240 млрд против наших $50 млрд. Однако это в Швейцарии, например, процентная ставка Национального банка — минус 0,75% из-за чего местные банки доплачивают заёмщикам за кредиты. У нас вот, несмотря на включённые мозги, ключевая ставка только 26 июля была понижена до 7,25%, а Сбербанк хвастается понижением ставки по потребительским кредитам с 12,9% до 11,4%.

С одной стороны, конечно, подумаешь — какие-то 0,3 п.п. ВВП, «всего лишь» 311 миллиардов рублей. Но с другой стороны, это деньги, потерянные не из-за ошибки, не из-за неудачно конъюнктуры на мировых рынках, а 311 миллиардов, потерянных в результате планомерной, продуманной, согласованной и одобренной экономической политики. 311 миллиардов, которые можно было бы направить, например, на тушение лесов в Сибири. Всё равно эти леса, как и эти деньги, судя по всему властям не нужны, вот и можно было бы их объединить. И всё это на фоне прогноза некоторых экспертов, предупреждающих, что уже в этом году говорить придётся не о росте экономики, а о рецессии.

Понятно, что у нас свой, особый путь, не всегда доступный пониманию выскочек из МВФ, но, стоя в кольце врагов, может быть стоит заглянуть внутрь и как следует спросить со «своих» за их работу? Мы не в том положении, чтобы разбрасываться какими-то 0,3 п.п. ВВП.