Россия работает над выплатой долга Совету Европы за 2017-2018 годы, заявил заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.
По его словам, позиция российской стороны по данному вопросу уже давно известна — взносы будут возмещены в полном объёме только после того, как права делегации РФ будут полностью восстановлены.
Он также отметил, что часть суммы уже оплачена, передаёт
Как писал News.ru, ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выплата долга России перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) за 2017 и 2018 годы пока остаётся под вопросом. По его словам, в тот период страна «весьма усечённым образом» присутствовала в институтах СЕ.