https://static.news.ru/photo/20f6dca2-9f34-11e9-aa7b-fa163e074e61_1024.jpg Александр Грушко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия работает над выплатой долга Совету Европы за 2017-2018 годы, заявил заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.

По его словам, позиция российской стороны по данному вопросу уже давно известна — взносы будут возмещены в полном объёме только после того, как права делегации РФ будут полностью восстановлены.

Он также отметил, что часть суммы уже оплачена, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выплата долга России перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) за 2017 и 2018 годы пока остаётся под вопросом. По его словам, в тот период страна «весьма усечённым образом» присутствовала в институтах СЕ.