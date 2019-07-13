https://static.news.ru/photo/3ea74936-87f0-11e9-9a73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Правительство РФ внесло ряд замечаний в законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья. О правках говорится в официальном отзыве на законопроект.

В целом кабмин выступает за послабления. Так, чиновники предлагают распространить высокие требования деловой репутации только на хозяина МФО. В одобренном в первом чтении депутатами документе говорилось и о высокой репутации менеджмента.

Учитывая сравнительно небольшие масштабы деятельности микрокредитных компаний, а также ключевую роль её руководителя при принятии решений, требования к деловой репутации представляется целесообразным распространить только в отношении единоличного исполнительного органа и собственников, владеющих более 10% акций (долей), — цитирует ТАСС отзыв.

Также, по мнению правительства, требуется дополнительное обоснование предлагаемого законопроектом увеличения минимальной суммы, которую МФО вправе получить от физлица, не являющегося квалифицированным инвестором. Депутаты предлагают поднять планку с полутора до трёх миллионов рублей.

Учитывая эти замечания, кабмин законопроект поддержал. Теперь их предстоит рассматривать депутатам во втором чтении.

Ранее News.ru писал, что в России с 1 июля вступили в силу новые правила микрокредитования. Они ограничивают размер процентной ставки 1% в день.