Закон о российских офшорах изменят под иностранный бизнес

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Корпорация развития Дальнего Востока, являющаяся управляющей компанией специального административного района (САР) на острове Русском, подготовила предложения в закон для усовершенствования условий работы этого района. Основной целью изменений является формирование условий, которые позволят привлечь в САР не только компании с российскими бенефициарами, но и иностранный бизнес.

Сейчас единственным резидентом САР на острове Русском является компания Finvision Holdings. Также прорабатываются вопросы ещё с четырьмя компаниями по переносу юридических адресов из одной юрисдикции в другую, сообщил глава корпорации Денис Тихонов РИА Новости.

Он отметил, что корпорация подготовила свои предложения, изучив мнения возможных участников САР.

«В правительстве РФ уже готовятся изменения в законодательство по специальному административному району и международным компаниям, которые должны усовершенствовать правила ведения деятельности в САР, повысить конкурентоспособность специальных административных районов по сравнению с мировыми офшорами», — заявил Тихонов.

По его мнению, созданный механизм переноса юридических адресов из одной юрисдикции в другую является вполне работоспособным.

Ранее News.ru сообщал, что первым резидентом САР стала компания Finvision Holdings, бенефициаром которой является Артём Аветисян. Ранее компания находилась под кипрской юрисдикцией. Finvision Holdings является основным акционером банка «Восточный».