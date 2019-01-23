Кабмин вложится в развитие Забайкалья и Бурятии

https://news.ru/storage/news/f3abd54eff0a1c8169fe9f860a590242/6372194f-7ed7-4bf5-891d-1aa7fedc257a_850.jpg Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

В 2019 году на развитие Забайкалья и Бурятии, которые в ноябре 2018 года перешли в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), будет выделено до 3,3 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Два новых региона не должны быть обделены в финансировании в рамках программы развития ДФО, отметил Трутнев. По его словам, они должны представить планы по освоению средств до следующего заседания подкомиссии, которое пройдёт в середине февраля. В течение пяти лет инвестиции в Забайкалье и Бурятию могут составить до 19,8 млрд рублей, при условии, что регионы создадут территории опережающего развития, благодаря которым будет развиваться инвестиционный климат в регионе.

«Лимиты финансирования определены сейчас, а наполнить их должны регионы», — сказал полпред президента в ДФО.

Как ранее писал News.ru, в конце декабря Фонд развития Дальнего Востока докапитализовали на 10,6 млрд рублей. Соответствующее решение было принято правительством России.