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Юдаева: инфляция в РФ может достичь 6% в I квартале 2019-го

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Инфляция в РФ может ускориться до 5,5–6% в годовом выражении уже в I квартале 2019-го, рассказывает первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева в кулуарах Гайдаровского форума.

«Нужно посмотреть на инфляцию более внимательно, не только на конкретную дату, не только на конец декабря [2018 года], но и на ситуацию в январе и оценить причины того, что произошло. Вполне возможно, что проинфляционные факторы реализовались чуть раньше — в последнюю неделю декабря, а не в первую неделю января», — рассуждает Юдаева, добавляя, что сейчас у ЦБ нет однозначного мнения по поводу превышения инфляцией в 2018 году прогнозного коридора 3,8–4,2%.

Фактическая инфляция за 2018 год составила 4,3%, сообщали ранее в январе в Росстате. В декабре там оценивали рост цен на 4,2%.

Для того чтобы оценить реальное влияние роста НДС на динамику цен в России, нужно дождаться цифр по инфляции за весь январь, отмечает Ксения Юдаева. Недельные показатели недостаточно информативны, поясняет она.

Влияние повышения налога на добавленную стоимость на инфляцию может составить 0,6–1,2 процентного пункта, прогнозировали ранее в ЦБ.


#инфляция #ЦБ
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