Юбилей Конституции обсудят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

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В Москве 15−16 января 2019 года пройдёт Х Гайдаровский форум. Во второй день мероприятия, 16 января, состоится экспертная сессия «Конституция 1993 года: была ли альтернатива?».

В качестве организаторов выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, а также Ассоциация инновационных регионов России.

Экспертная сессия, посвящённая Конституции, состоится в рамках тематического блока «Региональная политика и государственное управление». В декабре 2018 года праздновали юбилейную дату — 25 лет с момента принятия Конституции РФ, важнейшего закона страны, который определяет смысл и содержание законов, является краеугольным камнем правовой системы России. В ходе сессии будут обсуждаться исторические предпосылки к принятию главного закона страны, затронут вопрос выбранной и зафиксированной в Конституции формы правления, обсудят, была ли альтернатива изменениям, которые вносились в документ после его принятия. Кроме того, планируется обсудить, была ли альтернатива правовой системе в нашей стране и есть ли она в настоящее время.

Моделировать дискуссию будет директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Талия Хабриева. В обсуждении вопросов примут участие директор ИГСУ РАНХиГС Игорь Барциц, профессор, эксперт по конституционному праву Владимир Мазаев, советский и российский государственный деятель Геннадий Бурбулис, судья Конституционного суда РФ в отставке и заведующий кафедрой прав человека и конституционного правосудия Борис Эбзеев, президент Ассоциации специалистов по связям бизнеса и государства «GR-Лига» Олег Румянцев.

Принимать участие в сессии будут и государственные деятели, среди которых советник председателя Конституционного суда РФ Татьяна Морщакова, полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх и представитель Совета Федерации в Конституционном суде и Генпрокуратуре Андрей Клишас.

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