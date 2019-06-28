Заключенное между Россией и Китаем соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах позволит кардинально нарастить объёмы торговли в рублях и юанях, считают опрошенные News.ru эксперты. Вместе с тем, по их словам, первое время будут возникать трудности во взаиморасчётах, обусловленные инертностью китайских банков.

Межправительственное соглашение подписали первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Документ проистекает из объявленной в 2018 году дедолларизации. Заключить его предполагалось в декабре, однако стороны решили отложить этот стратегический шаг. В конце марта 2019 года начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества Центробанка РФ Владимир Шаповалов сообщил, что российские банки уже стали подключаться к китайскому аналогу SWIFT, чтобы упростить взаиморасчёты. Речь шла о системе China International Payment System (CIPS). В свою очередь китайские банки, по словам Шаповалова, начнут подключаться к Системе передачи финансовых сообщений, созданной в 2014 году ЦБ. На расчёты через новый канал планируется уполномочить ВТБ, а с китайской стороны этим займётся Торговый банк Китая.

Для роста объёмов расчётов в нацвалютах потребуется сформировать рынок рублёвых и юаневых финансовых инструментов. Это позволит страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-китайской взаимной торговли, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его оценкам, в ближайшие годы доля расчётов с КНР в рублях может возрасти с нынешних 10% до 50%. Алгоритм расчётов планируется выстроить к 2020 году. На платежи в нацвалютах будут переходить, прежде всего, крупнейшие компании с госучастием — производители и экспортёры энергоресурсов и сельхозпродукции. По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил $107 млрд, следует из данных ФТС.

Помехи для бизнеса

Китай уже не первый год является крупнейшим торговым партнёром России: в 2017 году на его долю пришлось 15% всей российской внешней торговли, а в январе 2018-го — 17,2%, говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. Как отмечает собеседник News.ru, большинство двусторонних расчётов ведётся в долларах, что создаёт определённые помехи для бизнеса — китайцы отказываются от платежей ряда российских банков, запрашивают дополнительные документы, связывая это с вынужденной проверкой контрагентов из-за антироссийских санкций. В КНР предпочитают проводить расчёты в американской валюте, поскольку местная фискальная политика предполагает сравнительно дешёвый юань и накапливание долларовых активов.

При этом активизация взаимной торговли ведёт к росту расчётов в национальных валютах. Так, в прошлом году 9% платежей за поставки из РФ в КНР были проведены в рублях, а 15% китайского импорта российские компании оплатили юанями, в 2015 году эти показатели составляли 2% и 9% соответственно. Тренд, что называется, налицо. По словам Деева, эта практика взаимовыгодна, поскольку позволяет снизить зависимость двусторонних расчётов от влияния третьих стран. Такие платежи осуществляются быстрее и обходятся дешевле: участникам не надо тратиться на конвертацию и дополнительные транзакции. Скорее всего, банки из КНР будут намного охотнее проводить расчёты в рублях, чем в юанях, поскольку не хотят стимулировать дополнительный спрос на свою валюту.

Первое время будут возникать трудности во взаиморасчётах, обусловленные инертностью китайских банков, которые не стремятся осуществить переход на бездолларовые платежи, аргументируя это ужесточением требований американских регуляторов. Артём Деев руководитель аналитического департамента Amarkets

Каждый защищает свои экономические интересы

Безусловно, торговые обороты в юанях и рублях будут расти, говорит аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков. При этом, по его словам, риски санкционного давления сохраняются, однако жёсткая позиция США по отношению к торговым партнёрам вызывает ответную реакцию, провоцируя действия по снижению значимости американской валюты. И тут не стоит вопрос, что кто-то пытается мешать Трампу реализовывать план «to make America great again». Просто каждое государство защищает свои экономические интересы. Договорённость Пекина и Москвы ориентирована на снижение валютных рисков для обеих сторон, а Китай к тому же уже давно совершает попытки повысить влияние юаня в мире.

Если посмотреть на разрез валют в золотовалютных резервах центробанков, то около 60% стабильно занимает доллар США, затем порядка 20% — евро, а юань много лет входил в категорию «другие валюты». Видимо, тенденции будут меняться. Кирилл Стариков аналитик «Эксперт Плюс»

Выгода, безопасность и другие факторы

По словам ведущего аналитика «Бизнес Инсайдер» Анара Исмаилова, объёмы далеко не только торговли, но и самых разнообразных проектов с соинвестированием на стыке интересов российского и китайского бизнеса, в любом случае кратно выросли бы в ближайшие годы. Даже если бы сохранялись расчёты в долларах и евро. Просто потому, что такое деловое взаимодействие крайне выгодно и Москве, и Пекину. А когда и государство, и бизнес видят явную выгоду, то уж чем и в какой форме рассчитаться, — вопрос всегда решаемый. Конечно, как таковые избыточные расчёты через доллары — давно лишняя деталь, которая тормозила сотрудничество. Для России важен момент безопасности, чтобы деньги даже теоретически не попадали под санкции. Китай же беспокоят непомерно большие объёмы его долларовых резервов, и он хочет иметь возможность перевести эти накопления в юани и даже, возможно, частично в рубли.

Как предполагает эксперт, основной расчётной валютой останется юань, а рубль пока будет играть вспомогательную роль. Но для китайской денежной системы важно также не создавать сверхспроса на юани, чтобы излишне не укреплять курс своей валюты. Переход отчасти на рублевые расчёты — неплохой выход. Но именно поэтому почти готовое соглашение было отложено в декабре: тогда рубль под Новый год «шатался» — курс доллара грозил перепрыгнуть через отметку в 70 рублей под угрозой санкций против больших банков и госдолга России. А когда эти угрозы отступили, а рубль доказал свою стрессоустойчивость — соглашение о взаиморасёетах не только юанями, но и рублями стало куда более актуальным и реализуемым.

С тех пор были укреплены стыковочные узлы, «шлюзы» расчётных систем: китайские и российские аналоги SWIFT, непрозрачные для колпака американцев. А значит, на эти расчёты не могут быть наложены санкции: американцам эти денежные потоки впрямую просто не будут видны, раз в проводках не задействованы долларовые коррсчета. Анар Исмаилов ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер»

По словам Исмаилова, ВТБ нечего бояться: банк и так в немилости у США, а Торговому банку Китая вообще ничего не грозит. Другие же китайские банки, видимо, станут вести расчёты только через него, чтобы напрямую не взаимодействовать финансово с российскими контрагентами и избежать для себя даже в теории санкционных неприятностей на будущее.

О каких проектах пойдёт речь в первую очередь? Прежде всего, о тех, что максимально выгодны для Пекина. Это проекты, в которых китайские фирмы выступают основными инвесторами, создавая на территории России предприятия, склады, новые дороги. И нет ничего плохого в том, что их главными бенефициарами становятся китайский бизнес или китайские госбанки: мы получаем взамен отличную инфраструктуру на своей территории, отчисления с транспортных торговых магистралей, прибыль с работы портов, и неплохо оплачиваемые стабильные рабочие места для десятков, а то и сотен тысяч россиян. Примерно по той же схеме Китай ведёт сейчас дела в странах южной Европы, например, строя там свою инфраструктуру в рамках того же «Шёлкового пути». Итальянцы и хорваты в целом вполне довольны: они считают эту модернизацию за счёт китайских денег и усилий выгодной для себя, резюмирует Исмаилов.