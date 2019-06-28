Заключенное между Россией и Китаем соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах позволит кардинально нарастить объёмы торговли в рублях и юанях, считают опрошенные News.ru эксперты. Вместе с тем, по их словам, первое время будут возникать трудности во взаиморасчётах, обусловленные инертностью китайских банков.
Межправительственное соглашение подписали первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Документ проистекает из объявленной в 2018 году дедолларизации. Заключить его предполагалось в декабре, однако стороны решили отложить этот стратегический шаг. В конце марта 2019 года начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества Центробанка РФ Владимир Шаповалов сообщил, что российские банки уже стали подключаться к китайскому аналогу SWIFT, чтобы упростить взаиморасчёты. Речь шла о системе China International Payment System (CIPS). В свою очередь китайские банки, по словам Шаповалова, начнут подключаться к Системе передачи финансовых сообщений, созданной в 2014 году ЦБ. На расчёты через новый канал планируется уполномочить ВТБ, а с китайской стороны этим займётся Торговый банк Китая.
Для роста объёмов расчётов в нацвалютах потребуется сформировать рынок рублёвых и юаневых финансовых инструментов. Это позволит страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-китайской взаимной торговли, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его оценкам, в ближайшие годы доля расчётов с КНР в рублях может возрасти с нынешних 10% до 50%. Алгоритм расчётов планируется выстроить к 2020 году. На платежи в нацвалютах будут переходить, прежде всего, крупнейшие компании с госучастием — производители и экспортёры энергоресурсов и сельхозпродукции. По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил $107 млрд, следует из данных ФТС.
Помехи для бизнеса
Китай уже не первый год является крупнейшим торговым партнёром России: в 2017 году на его долю пришлось 15% всей российской внешней торговли, а в январе 2018-го — 17,2%, говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. Как отмечает собеседник News.ru, большинство двусторонних расчётов ведётся в долларах, что создаёт определённые помехи для бизнеса — китайцы отказываются от платежей ряда российских банков, запрашивают дополнительные документы, связывая это с вынужденной проверкой контрагентов из-за антироссийских санкций. В КНР предпочитают проводить расчёты в американской валюте, поскольку местная фискальная политика предполагает сравнительно дешёвый юань и накапливание долларовых активов.
При этом активизация взаимной торговли ведёт к росту расчётов в национальных валютах. Так, в прошлом году 9% платежей за поставки из РФ в КНР были проведены в рублях, а 15% китайского импорта российские компании оплатили юанями, в 2015 году эти показатели составляли 2% и 9% соответственно. Тренд, что называется, налицо. По словам Деева, эта практика взаимовыгодна, поскольку позволяет снизить зависимость двусторонних расчётов от влияния третьих стран. Такие платежи осуществляются быстрее и обходятся дешевле: участникам не надо тратиться на конвертацию и дополнительные транзакции. Скорее всего, банки из КНР будут намного охотнее проводить расчёты в рублях, чем в юанях, поскольку не хотят стимулировать дополнительный спрос на свою валюту.
Каждый защищает свои экономические интересы
Безусловно, торговые обороты в юанях и рублях будут расти, говорит аналитик «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков. При этом, по его словам, риски санкционного давления сохраняются, однако жёсткая позиция США по отношению к торговым партнёрам вызывает ответную реакцию, провоцируя действия по снижению значимости американской валюты. И тут не стоит вопрос, что кто-то пытается мешать Трампу реализовывать план «to make America great again». Просто каждое государство защищает свои экономические интересы. Договорённость Пекина и Москвы ориентирована на снижение валютных рисков для обеих сторон, а Китай к тому же уже давно совершает попытки повысить влияние юаня в мире.
Выгода, безопасность и другие факторы
По словам ведущего аналитика «Бизнес Инсайдер» Анара Исмаилова, объёмы далеко не только торговли, но и самых разнообразных проектов с соинвестированием на стыке интересов российского и китайского бизнеса, в любом случае кратно выросли бы в ближайшие годы. Даже если бы сохранялись расчёты в долларах и евро. Просто потому, что такое деловое взаимодействие крайне выгодно и Москве, и Пекину. А когда и государство, и бизнес видят явную выгоду, то уж чем и в какой форме рассчитаться, — вопрос всегда решаемый. Конечно, как таковые избыточные расчёты через доллары — давно лишняя деталь, которая тормозила сотрудничество. Для России важен момент безопасности, чтобы деньги даже теоретически не попадали под санкции. Китай же беспокоят непомерно большие объёмы его долларовых резервов, и он хочет иметь возможность перевести эти накопления в юани и даже, возможно, частично в рубли.
Как предполагает эксперт, основной расчётной валютой останется юань, а рубль пока будет играть вспомогательную роль. Но для китайской денежной системы важно также не создавать сверхспроса на юани, чтобы излишне не укреплять курс своей валюты. Переход отчасти на рублевые расчёты — неплохой выход. Но именно поэтому почти готовое соглашение было отложено в декабре: тогда рубль под Новый год «шатался» — курс доллара грозил перепрыгнуть через отметку в 70 рублей под угрозой санкций против больших банков и госдолга России. А когда эти угрозы отступили, а рубль доказал свою стрессоустойчивость — соглашение о взаиморасёетах не только юанями, но и рублями стало куда более актуальным и реализуемым.
По словам Исмаилова, ВТБ нечего бояться: банк и так в немилости у США, а Торговому банку Китая вообще ничего не грозит. Другие же китайские банки, видимо, станут вести расчёты только через него, чтобы напрямую не взаимодействовать финансово с российскими контрагентами и избежать для себя даже в теории санкционных неприятностей на будущее.
О каких проектах пойдёт речь в первую очередь? Прежде всего, о тех, что максимально выгодны для Пекина. Это проекты, в которых китайские фирмы выступают основными инвесторами, создавая на территории России предприятия, склады, новые дороги. И нет ничего плохого в том, что их главными бенефициарами становятся китайский бизнес или китайские госбанки: мы получаем взамен отличную инфраструктуру на своей территории, отчисления с транспортных торговых магистралей, прибыль с работы портов, и неплохо оплачиваемые стабильные рабочие места для десятков, а то и сотен тысяч россиян. Примерно по той же схеме Китай ведёт сейчас дела в странах южной Европы, например, строя там свою инфраструктуру в рамках того же «Шёлкового пути». Итальянцы и хорваты в целом вполне довольны: они считают эту модернизацию за счёт китайских денег и усилий выгодной для себя, резюмирует Исмаилов.