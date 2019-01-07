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Японские авто возглавили рейтинг импортируемых в РФ

x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Каждый третий автомобиль, импортируемый в Россию, привозится из Японии, а каждый шестой — из Германии. Речь идёт как о новых авто, так и о подержанных.

Так, за 11 месяцев 2018 года в РФ поступило 213 тыс. машин из-за рубежа, сообщает Автостат. Причём из Страны восходящего солнца через границу переправили 69 тыс. штук. Из ФРГ в Россию было ввезено 34,7 тыс. авто. В общей сложности на долю этих двух стран приходится около половины всего импорта.

Далее в этом рейтинге следуют США и Великобритания. Замыкает пятерку крупнейших импортеров Таиланд. Также в топ-10 стран по объему импорта легковушек вошли Словакия, Венгрия, Турция, Китай и Финляндия.

Ранее News.ru писал о том, что россияне предпочитают не тратиться на новые машины. В десятку самых популярных автомобилей вторичного рынка страны вошли восемь моделей АвтоВАЗа и лишь две иномарки.


#автомобили #рейтинги #импорт
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