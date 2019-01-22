USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,278 $   Brent62.09 $ Bitcoin3,542.88 $
МОСКВА-9°C07:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Япония построит хранилище радиоактивных отходов в России

flickr.com/IAEA Imagebank

экономика [ версия для печати ]

Япония инвестирует в создание Центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморье более 1,1 миллиарда рублей. Об этом рассказал директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» Константин Сиденко.

По его словам, эти средства пойдут на закупку оборудования для обращения с опасными отходами.

При этом Сиденко подчеркнул, что переработка отработавшего ядерного топлива или радиоактивных отходов из других стран не может вестись в Приморье, поскольку это запрещено российским законодательством. Таким образом, информация о том, что Япония будет хранить на российской территории свои ядерные отходы, не соответствует действительности.

Содействие японской стороны заключается исключительно в области ликвидации наследия холодной войны. Кроме того, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов.

«Никакого разговора о ввозе ядерных отходов в этом соглашении не ведётся», — приводит РИА Новости слова Сиденко.

Ранее News.ru писал о том, что представительство РФ одобрило проведение между госкорпорацией «Росатом» и российско-японским комитетом по сотрудничеству переговоров о строительстве в Приморском крае Центра долговременного хранения ядерных отходов. Объект планируется вывести на проектную мощность к 2025 году.


#россия #ядерный #ЯПОНИЯ #ДАЛЬНИЙВОСТОК #инвестиции #отходы
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
политика 17:55, 31 декабря 2018
РФ и Япония начнут хранить ядерные отходы в Приморье
Лента новостей
происшествия 07:09
Отказ двигателя сорвал вылет рейса Nordwind из Иркутска
общество 06:42
Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех автомобилей
в мире 06:15
Украинский депутат рассказал о «позорном провале» Киева
в мире 05:34
Трамп подарил Москве победу над США без единого выстрела
происшествия 05:24
Спасатели уточнили данные о погибших в Чёрном море
Другие новости
экономика 02:36
Госдума предложила ввести невозвратные билеты в плацкарты
экономика 00:10
Еврокомиссия хочет взять под контроль «Северный поток — 2»
экономика 21:31
Миллер заявил о рисках для транзита газа через Украину
экономика 20:36
«Газпром» построил более 20% «Северного потока — 2»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top