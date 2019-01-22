Япония построит хранилище радиоактивных отходов в России

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Япония инвестирует в создание Центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморье более 1,1 миллиарда рублей. Об этом рассказал директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» Константин Сиденко.

По его словам, эти средства пойдут на закупку оборудования для обращения с опасными отходами.

При этом Сиденко подчеркнул, что переработка отработавшего ядерного топлива или радиоактивных отходов из других стран не может вестись в Приморье, поскольку это запрещено российским законодательством. Таким образом, информация о том, что Япония будет хранить на российской территории свои ядерные отходы, не соответствует действительности.

Содействие японской стороны заключается исключительно в области ликвидации наследия холодной войны. Кроме того, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов.

«Никакого разговора о ввозе ядерных отходов в этом соглашении не ведётся», — приводит РИА Новости слова Сиденко.

Ранее News.ru писал о том, что представительство РФ одобрило проведение между госкорпорацией «Росатом» и российско-японским комитетом по сотрудничеству переговоров о строительстве в Приморском крае Центра долговременного хранения ядерных отходов. Объект планируется вывести на проектную мощность к 2025 году.