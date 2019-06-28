Япония официально покинула Международную китобойную комиссию (МКК) в связи с чем, страна может возобновить коммерческий вылов этих млекопитающих в своей исключительной экономической зоне. Однако разрешение будет распространяться только на те виды китов, численности которых ничто не угрожает. На данный момент квоты и виды млекопитающих, промысел которых будет разрешён, не обнародован. Стоит отметить, что страны мира постепенно уходят от подобной практики вылова. На решение возобновить промысел, скорее всего, повлияло заявление властей Исландии том, что страна впервые за 17 лет останавливает китобойный промысел.

Международная китобойная комиссия выделяет три вида данного промысла. Первый из них — аборигенный. Он разрешён для удовлетворения потребностей коренных общин. Вторая категория китобойного промысла — коммерческая. МКК запретила его, начиная с сезона 1985-1986 годов. Это произошло после того, как некоторые виды млекопитающих были почти полностью истреблены. Третий тип — специальная разрешительная (или научная) охота на китов.

Япония отказалась от коммерческого промысла этого вида млекопитающих с 1988 года. При этом страна оставила за собой право на их лов в научных целях. На протяжении всего этого времени правительство объясняло появление китового мяса на прилавках магазинов тем, что исследование китов требует их умерщвления.

Дегустация блюд из мяса кита в Японии Eugene Hoshiko/AP/ТАСС

В 2018 году Япония пыталась убедить участников МКК в том, что многие виды китов не находятся на грани вымирания и промысел в разумных масштабах не окажет негативного влияния на их численность. Однако организация на уступки не пошла. В связи с этим Япония объявила о выходе из состава комиссии и лишилась возможности вылавливать китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях. Зато у страны открылась возможность к лову млекопитающих в своей экономической зоне. В качестве одного из аргументов в пользу того, что японцы нуждаются в китовом мясе, приводится информация о том, что история его употребления в стране насчитывает порядка 400 лет. Зачастую говорится, что по причине ограниченной территории Япония испытывает недостаток в растительных и животных видах протеина. Исторически сложилось так, что его естественным источником в рационе местного населения была рыба и китовое мясо.

В настоящее время аборигенный промысел китов разрешён для коренного населения Чукотки (Россия), Гренландии (Дания), Аляски (США) и Сент-Винсента и Гренадин. Несмотря на то, что Дания расположена в Европе, европейские ценности в вопросе вылова китов для неё, по всей видимости, чужды. Ежегодно море около Фарерских островов на севере Европы окрашивается в красный цвет. Местные жители ловят и убивают китов и черных дельфинов во время охоты, которая стала традицией. Убийство млекопитающих происходит не в коммерческих целях, однако желающих забить животное и оставить его умирать в крови меньше не становится.

jn1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зачем Японии нужен вылов и к чему он может привести

Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН, кандидат экономических наук Валерий Кистанов в разговоре с News.ru отметил, что своими действиями страна идёт поперёк мировому общественному мнению и преследует совершенно эгоистичные цели. Он также предположил, что после таких шагов мир ещё больше ополчится на островное государство.

Страна полностью игнорирует соглашения по сохранению китов, которые были достигнуты. Даже следуя правилам она вела китобойный промысел в научных целях, однако за этим скрывалось ничто иное, как коммерческая добыча китов в огромных количествах. Несмотря на критику со стороны других стран Япония продолжала это делать и теперь ей видимо надоело, что её критикуют в рамках этого соглашения и она решила занять такую позицию. Валерий Кистанов руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН

Говоря о причинах, по которым страна вернулась к вылову китов, эксперт также отметил, что Япония является островным государством, население которого издревле жило за счёт добычи морепродуктов, в частности рыбы и китов. Кистанов подчеркнул, что китовое мясо в Японии очень ценится — оно подаётся в ресторанах, готовится дома и широко используется в общественном питании, к примеру, в школах.

Дегустация блюд из мяса кита в Японии Eugene Hoshiko/AP/TASS

Япония по всей видимости решила поправить своё положение с продовольствием, так как с ним в стране дела обстоят очень плохо. Она обеспечена собственным продовольствием только на 44-45%. Все остальное страна вынуждена импортировать, — пояснил руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН.

Председатель зоозащитной организации «Голоса за животных» Динара Агеева, в свою очередь, отметила, что биологическое разнообразие морей и океанов становится все беднее, и вследствие отлова млекопитающих некоторые виды исчезают, что также наносит удар по целым экосистемам. По её словам, существует масса примеров того, как определённые виды животных начинали уничтожать под предлогом того, что на земле те присутствуют в достаточном количестве. Однако всё приходило к тому, что эти животные как вид исчезали либо становились на грань исчезновения, пояснила зоозащитница. Также комментируя новость о возобновлении коммерческого отлова китов Японией, Динара Агеева отметила более важный, по её мнению, момент — моральный.

В современном, цивилизованном мире, к которому себя относит Япония, нет никакой нужды заниматься отловом и убийством этих животных, которые также, как и человек стремятся к жизни и свободе. Я удивлена, что правительство Японии пошло на такой шаг, несмотря на большой протест со стороны мировой общественности. Эта страна с высокоразвитой экономикой, у которой есть масса других путей для пополнения бюджета. Динара Агеева председатель зоозащитной организации «Голоса за животных»

Специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов в разговоре с News.ru отметил, что Япония проводит научные исследования касательно численности и распределения китов в различных водах, в частности находится в сотрудничестве с российскими Дальневосточным центрами. С Тихоокеанским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Япония проводила исследование китообразных в российских водах в Охотском море, а также Тихом океане. По словам эксперта, таким образом власти «готовили почву» для того, чтобы доказать, что численность этих животных достаточна для того, чтобы их добывать. При этом однозначно ответить на вопрос о том, действительно ли количество некоторых видов китов позволяет вылавливать их без вреда численности, нельзя, заявил Глазов.

Те данные о млекопитающих, которые собираются японцами, крайне редко попадают в открытый доступ. Информация почти всегда предоставляется только на закрытых совещаниях научного комитета Международной китобойной комиссии. Именно по этой причине международному научному сообществу сложно оценить, насколько те данные, которыми руководствуются японцы, являются адекватными. Этим грешат совершенно все, кто занимается промыслом, в том числе и в России. Научные органы Росрыболовства тоже очень плохо публикуют материалы, которые они получают по результату различных учётов. Дмитрий Глазов специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

При этом он отметил, что Япония все-таки заинтересована в поддержании численности китов, потому что в случае если она упадёт до критического показателя, у страны возникнут сложности в вылове млекопитающих.

Дмитрий Глазов также называл «глупостью» информацию о том, что Япония будет вылавливать животных только в своих водах.

Во-первых, киты не привязаны к какой-то конкретной акватории, они перемещаются в разные воды, в том числе в российские. Во-вторых, Японии, на мой взгляд, не хватит обитающих в её водах китов, чтобы покрыть те потребности, которые у нее есть, — заявил Дмитрий Глазов.

Эксперт также отметил новость о том, что Исландия больше не будет отлавливать китов. Он пояснил, что эта страна была основным поставщиком мяса данных млекопитающих в Японию. В частности, по этой причине, по словам Глазова, ситуация на данный момент является неоднозначной. Специалист призвал посмотреть на то, как в действительности будет производиться отлов, а не оценивать ситуацию только лишь исходя из того, как рисуют её японцы.