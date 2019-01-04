«Яндекс.Такси» попадёт под налоги в Узбекистане

https://news.ru/storage/news/6531a99ce785865aaaa5391e1c7a48ed/0b3f8e7c-4d2b-400c-916c-3073cb6a0dbc_850.jpg Aleksey Bychkov/Global Look Press

Популярный сервис заказов такси через Интернет хотят обложить налогом в Узбекистане. В этом случае стоимость расценок для пассажиров повысится, а зарплата водителей — понизится.

Пополняться бюджет будет не только за счёт «Яндекс.Такси»: власти Узбекистана решили взимать налоги со всей интернет-торговли и дистанционного предоставления услуг. Выявляться и фиксироваться будет любая торговля, в том числе в соцсетях, сообщает Spot.uz.

Полученная информация будет составлять базу данных налогообложения. До конца января будет определена ставка, по которой будут взимать налоги, в этом налоговикам помогут специалисты Всемирного банка.

«Яндекс.Такси» составляет в Узбекистане серьёзную конкуренцию перевозчикам. Работает сервис с апреля прошлого года. И уже с самого начала к нему были подключены более 200 автомобилей из 10 таксопарков Ташкента. Сейчас число машин выросло в разы.

Ранее News.ru сообщал, что сервисы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» бесплатно оборудуют машины требуемыми по закону опознавательными элементами. Автомобили получат цветографическую схему с «шашечками», фонарь на крыше и таблички с необходимой информацией в салоне.