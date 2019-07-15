https://static.news.ru/photo/c502adc0-a72d-11e9-84dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

«Яндекс» может выкупить до 25% акций Тинькофф Банка, чтобы не пострадать после возможного «развода» со Сбербанком. Об этом говорится в аналитической записке, составленной специалистами Альфа-Банка.

По данным экспертов, в данное время компании ведут переговоры о возможности слияния. По версии СМИ, его цель — намерение создать конкурента Сбербанку, который сейчас имеет совместное предприятие с «Яндексом», но может от этого отказаться.

Слухи о возможном разводе «Яндекса» и Сбербанка позволяют предположить, что интернет-компания может искать другого стратегического партнёра для совместных финансовых проектов. Похоже, что TCS лучше всего подходит для этого с точки зрения портфеля услуг, масштаба и опыта акционеров, — пишет Forbes .

По версии издания, возможное слияние выгодно обеим сторонам. Тинькофф Банку оно поможет нарастить клиентскую базу, принесёт выгоду руководителю Олегу Тинькову, которому нужны средства для финансирования проектов. А «Яндексу» сделка позволит расширить линейку услуг, добавив туда цифровое потребительское кредитование.

В «Яндексе» заявили, что у компании пока нет планов по слиянию с «Тинькофф», но не исключили сотрудничества в рамках проекта «Яндекс.Пиво».

Как ранее сообщал News.ru, группа «Тинькофф» подтвердила намерения о покупке доли в билетном операторе «Кассир.ру». В свою очередь основатель и гендиректор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн отметил, что сервис рад заключить сделку «с самой технологически продвинутой финансовой структурой России».