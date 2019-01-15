Якутия вошла в тройку лидеров РФ по добыче золота

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Республика Саха (Якутия) впервые вошла в тройку лидеров среди регионов России по добыче золота. Объём также впервые в истории республики превысил отметку 28 тонн в год.

По итогам 2018 года было добыто 28,5 тонны золота. Об этом сообщил премьер-министр региона Владимир Солодов на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что ключевые инвестиционные проекты позволили обновить исторические показатели и по добыче нефти и угля. Они достигли 12 и 17,7 млн т соответственно.

В целом промышленное производство в регионе в 2018 году показало максимальный рост за пять лет.

Ранее News. ru сообщал, что якутское правительство готово содействовать восстановлению рудника «Мир». Министр геологии и промышленности Якутии Максим Терещенко заявил, что власти региона готовы оказать любую посильную помощь компании «Алроса», владеющей рудником. На рудник «Мир» приходилось около 11% годовой добычи крупнейшей в мире алмазодобывающей корпорации.