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Якутия вошла в тройку лидеров РФ по добыче золота

Dietmar Plewka/imagebroker.com/Global Look Pres

экономика [ версия для печати ]

Республика Саха (Якутия) впервые вошла в тройку лидеров среди регионов России по добыче золота. Объём также впервые в истории республики превысил отметку 28 тонн в год.

По итогам 2018 года было добыто 28,5 тонны золота. Об этом сообщил премьер-министр региона Владимир Солодов на своей странице в Instagram.

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Республика Саха (Якутия) вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота - впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн. Развитие ключевых инвестиционных проектов отрасли позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и угля, достигнув 12 и 17,7 млн тонн соотвественно. Промышленное производство Республики Саха в прошлом году продемонстрировало максимальный рост за 5 лет: Открыта угольная горно-обогатительная фабрика «Денисовская»; Открыта 3-я технологическая линия АО ПО «Якутцемент», увличившая мощность до 500 тыс. тонн цемента; Начато освоение месторождения серебра «Вертикальное»; Открыт золотодобывающий рудник «Гросс»; Начато освоение месторождения алмазов «Верхне-Мунское»; В столице региона открыт долгожданный водозабор с водоочистными сооружениями. Благодаря открытым объектам социально-экономическое развитие региона выходит на качественно новый уровень. #Якутия2032

Публикация от Владимир Солодов (@vv_solodov)

Он также отметил, что ключевые инвестиционные проекты позволили обновить исторические показатели и по добыче нефти и угля. Они достигли 12 и 17,7 млн т соответственно.

В целом промышленное производство в регионе в 2018 году показало максимальный рост за пять лет.

Ранее News. ru сообщал, что якутское правительство готово содействовать восстановлению рудника «Мир». Министр геологии и промышленности Якутии Максим Терещенко заявил, что власти региона готовы оказать любую посильную помощь компании «Алроса», владеющей рудником. На рудник «Мир» приходилось около 11% годовой добычи крупнейшей в мире алмазодобывающей корпорации.


#золото #ЯКУТИЯ #золотодобыча
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