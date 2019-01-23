Яйца и огурцы подешевели после праздников

https://news.ru/storage/news/3821dff418d162e5b3a388e460ca5518/831a6ac9-59ad-45d9-af97-103fedb0df98_850.jpg Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Потребительские цены в РФ с 15 по 21 января выросли на 0,2%. Такие данные содержатся в опубликованных материалах Росстата.

При этом с 1 по 14 января 2019 года потребительские цены выросли на 0,7%, сообщало ведомство. Таким образом, рост потребительских цен с начала 2019 года достиг 0,9%.

По итогам 2018 года Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 4,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за отчётный период в среднем составил 0,6%, капуста белокочанная подорожала на 2,5%, помидоры выросли в цене на 2,1%, морковь — на 1,1%.

В то же время пшено стало дороже на 1%, баранина и мука — на 0,6%. Сосиски, сардельки, водка, макаронные изделия и шоколадные конфеты выросли в цене на 0,4%.

При этом яйца куриные подешевели за неделю на 1,3%, а огурцы стали дешевле на 2,4%.

Рост тарифов в сфере ЖКХ составил ­0,2−0,4%. Цены на бензин увеличились на 0,1%, стоимость дизельного топлива не изменилась, сообщает ведомство.