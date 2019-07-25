https://static.news.ru/photo/023d4ee0-aec0-11e9-86ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крупнейший импортёр нефтепродуктов на Украину Wexler Group с 1 августа приостанавливает импорт дизельного топлива из России. Решение принято из-за спецпошлин, которые вводит Киев.

Дополнительное спецпошлину делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными, — говорится в сообщении на сайте группы.

С 1 августа спецпошлина на дизельное топливо будет составлять 3,75%, а на сжиженный газ — 1,75%. С 1 октября их размер вырастет соответственно до 4% и 3%.

По словам представителя президента Украины в кабмине Андрея Геруса, соответствующее решение глава государства совместно с правительством приняли «в ответ на расширение российских экономических санкций», писал News.ru.