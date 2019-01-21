Взносы работников в ИПК сможет софинансировать работодатель

Разработанная Центробанком и Минфином система пенсионных накоплений — индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволяет работодателю софинансировать взносы работника, получая за это налоговые льготы.
Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, система ИПК понятна, проста и является устойчивой и понятной для граждан бизнес-моделью.
«Источник пенсионных выплат должен формироваться за счёт добровольных отчислений гражданина с предоставлением ему налоговых льгот и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, также получая льготы в соответствии с действующим законодательством», — сообщила глава ЦБ.
По её словам, средства ИПК будут защищены при помощи системы гарантирования пенсионных накоплений. Она будет удобной для граждан и будет управляться при помощи онлайн-сервисов, сказала Набиуллина.
Внедрение ИПК — приоритет ЦБ на ближайшее время, подчеркнула глава регулятора.
Как ранее сообщал News.ru, приближающийся переход к системе индивидуального пенсионного капитала может стоить населению потерей миллиардов рублей. Это связано с ростом количества россиян, которые могут сменить страховщика