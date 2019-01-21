Взносы работников в ИПК сможет софинансировать работодатель

https://news.ru/storage/news/312b8f4b0cc559f8e88a20c7325d65fc/657d3dc1-d7a7-4a91-8ff5-ea99a2f4c75f_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Разработанная Центробанком и Минфином система пенсионных накоплений — индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволяет работодателю софинансировать взносы работника, получая за это налоговые льготы.

Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, система ИПК понятна, проста и является устойчивой и понятной для граждан бизнес-моделью.

«Источник пенсионных выплат должен формироваться за счёт добровольных отчислений гражданина с предоставлением ему налоговых льгот и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, также получая льготы в соответствии с действующим законодательством», — сообщила глава ЦБ.

По её словам, средства ИПК будут защищены при помощи системы гарантирования пенсионных накоплений. Она будет удобной для граждан и будет управляться при помощи онлайн-сервисов, сказала Набиуллина.

Внедрение ИПК — приоритет ЦБ на ближайшее время, подчеркнула глава регулятора.

Как ранее сообщал News.ru, приближающийся переход к системе индивидуального пенсионного капитала может стоить населению потерей миллиардов рублей. Это связано с ростом количества россиян, которые могут сменить страховщика