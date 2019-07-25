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Высшее образование может стать бесплатным для студентов вузов, расположенных в граничащих с иностранными государствами регионах. С соответствующим предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

Он также призвал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев.

Свою инициативу депутат пояснил тем, что вчерашние школьники рассчитывают получить качественное высшее образование с дальнейшим трудоустройством, поэтому стремятся в города, где расположены «сильные вузы». При этом их родители не жалеют денег на оплату обучения. Таким образом, повысить популярность региональных вузов можно только возможностью бесплатного обучения.

По мнению Чернышова, тогда после завершения учёбы выпускники местных вузов там же и останутся работать. Он заключил, что бесплатное высшее образование на несколько лет привлечёт в малые города новых жителей и улучшит инфраструктуру, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что согласно новому отчёту Федеральной службы государственной статистики, в России резко выросла стоимость обучения в государственных и частных вузах. Повышение платы за последний год стало рекордным за последнее десятилетие. По данным Росстата, средняя по стране цена за семестр обучения в государственном или муниципальном вузе в июне текущего года выросла на 18,7%.