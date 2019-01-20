Продавцы квартир заработали на москвичах более триллиона

Выручка застройщиков столичного региона по итогам прошлого года впервые за всю историю превысила триллион рублей. При этом 48% из этих средств распределили между собой 10 крупнейших компаний.
Больше всего денег застройщики заработали на продаже квартир в Новомосковском округе (144,5 млрд рублей). Далее идут Западный и Центральный округа (107,4 млрд и 95,5 млрд рублей соответственно).
В Подмосковье самыми популярными оказались Ленинский район (44,6 млрд рублей), Красногорск (43,6 млрд рублей) и Люберцы (34,3 млрд рублей), сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные ЦИАН.
Ранее News.ru писал, что Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ ЦЭИИС) провёл в 2018 году более 16,5 тыс. испытаний выполненных работ на городских стройках. В результате проверок оценку на соответствие показателям энергоэффективности прошёл 51 объект. Было зафиксировано 4,6 тыс. нарушений требований строительных правил и документации. Нарушителей оштрафовали в общей сумме на 120 млн рублей.