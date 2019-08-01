https://static.news.ru/photo/557c64ae-b4d5-11e9-abce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Выручка российской «дочки» Apple Inc. — ООО «Эппл Рус» — в 2018 году составила 197,2 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в 2017 году, когда компания заработала 151,9 млрд рублей.

Итоги прошлого года показывают, что чистая прибыль «Эппл Рус» составила 2,97 млрд рублей. Этот показатель в 2017 году составил 1,28 млрд рублей, а в 2016 году — 6,45 млрд рублей, сообщает РБК .

Также в 2018 году выросла прибыль компании от продаж продукции. Она увеличилась в 1,5 раза и составила 5,77 млрд рублей.

Ранее News.ru сообщал, что чистая прибыль компании Apple сократилась на 8,44%, до $41,57 млрд, по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года. Прибыль корпорации составила в пересчёте на одну акцию $8,86 (в прошлом году — $8,99), выручка снизилась на 16,55% и составила $196,134 млрд. Чистая прибыль Apple по итогам III квартала сократилась на 12,8%, до $10,044 млрд.