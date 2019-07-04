В этом году разница в темпах роста денежных доходов населения России и объёмов его совокупного долга по кредитам будет сохраняться на колоссально высоких уровнях. Благосостояние граждан продолжит расти почти в пять раз медленнее, чем выплаты по займам, поэтому отношение долга домашних хозяйств и их денежных доходов может увеличиться до 34%. Такой прогноз подготовили специально для News.ru в «БКС Премьер».

Сам же объём выплат по займам подрастёт за этот год на 21% в сравнении с уровнями 2018-го, оценивает автор прогноза главный аналитик финансовой компании Антон Покатович.

Такое положение вещей будет обусловлено текущим курсом государственной политики, который предполагает сохранение подавленности потребительского спроса как минимум в течение ближайших 9–12 месяцев, — поясняет он.

При этом доходы населения в ближайшей перспективе продолжат демонстрировать достаточно слабую динамику, добавляет эксперт. В этих условиях кредитование будет оставаться основным источником поддержки уровня жизни населения, что по-прежнему будет определять высокий спрос на заёмные деньги, рассуждает аналитик. Так, реальные располагаемые доходы россиян сократились в I квартале 2019-го на 2,3%, говорится в материалах Росстата. На этом фоне темы роста выдач необеспеченных займов превышают 20% в годовом выражении, следует из данных ЦБ.

В перспективе 2020-го разница в темпах роста денежных доходов и объёмов долга может начать сокращаться, а соотношение выплат по кредитам к доходам будет расти не так быстро и достигнет 40% к концу следующего года, прогнозирует Покатович.

Сергей Булкин/News.ru

Увеличение долговой нагрузки россиян и их повышенный спрос на кредиты уже давно беспокоит Центробанк. В связи с этим он внедряет с 1 октября 2019 года ограничение по выдаче новых займов людям с серьёзными выплатами по ссудам. В регулирование вводится показатель предельной долговой нагрузки (ПДН), превысив который гражданин может не получить новый кредит.

Параллельно с этим ЦБ задумался над дополнительными мерами по ограничению потребительского кредитования. В частности, как рассказывала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, это могут быть ограничения по срокам кредитования, так как банки могут занижать ПДН за счёт удлинения периода выплат.

Впрочем, несмотря на это, регулятор не видит «пузырей» в сегменте необеспеченного кредитования, о которых ранее говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Считать, что «потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения» — это «большое преувеличение», заявляла ранее глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина.