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Выплаты пенсий горнякам ГПС возобновятся в 2019 году

Facebook.com/MchsRussia

экономика [ версия для печати ]

В 2019 году сотрудники государственной противопожарной службы (ГПС), задействованные на работах в высокогорной местности, снова начнут получать пенсии на льготных основах.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, этот вопрос уже прорабатывается. Кроме того, сотрудники МЧС, уволенные со службы с 2015 года, также получат право на перерасчет пенсии с учетом льготного стажа.

«С 2015 года они были прекращены, мы планируем, что такую льготу с 2019 года получит личный состав подразделений, выполняющий поставленные задачи на высотах от 1 тысячи до 1,5 тысячи метров», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что в Главном управлении МЧС России объяснили, как правильно устанавливать ёлку и как оберегать её от неосторожных действий.


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