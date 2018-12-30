Выплаты пенсий горнякам ГПС возобновятся в 2019 году

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В 2019 году сотрудники государственной противопожарной службы (ГПС), задействованные на работах в высокогорной местности, снова начнут получать пенсии на льготных основах.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, этот вопрос уже прорабатывается. Кроме того, сотрудники МЧС, уволенные со службы с 2015 года, также получат право на перерасчет пенсии с учетом льготного стажа.

«С 2015 года они были прекращены, мы планируем, что такую льготу с 2019 года получит личный состав подразделений, выполняющий поставленные задачи на высотах от 1 тысячи до 1,5 тысячи метров», — заявил он.

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