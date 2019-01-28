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Выгоду от майнеров для бюджета подсчитали в России

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Российская «криптодолина» с учётом имеющихся резервов электроэнергии может пополнять бюджет государства на несколько десятков миллиардов рублей в год только по статье НДС за потребляемое электричество.

По словам экспертов международной инфраструктурно-майнинговой компании BitCluster, прибыль для страны от майнинга очевидна, так как платежи за электроэнергию облагаются НДС в 20%. Расчёты основаны на данных о потреблении электроэнергии одного из типичных для добычи криптовалюты устройств — Antminer S9i, которое составляет 1,350 кВт/ч.

В настоящее время выпущено 740 тысяч таких аппаратов. Общая мощность потребляемого ими электричества составила бы примерно 1 ГВт. При цене два рубля за кВт/ч поступления по НДС могли бы достичь 292 млн рублей в месяц.

«В 2018 году профицит электроэнергии в России составлял 20 ГВт, что позволяет задействовать 14,8 миллиона устройств типа Antminer S9i. Благодаря НДС бюджет страны ежегодно может пополняться примерно на 70 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, размер первоначальных инвестиций в проект криптодолины может составить примерно миллиард рублей. Они отметили, что среди россиян есть много предпринимателей в области майнинга, которые готовы вложиться в развитие данного направления, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в РФ появится свой крипторубль в течение ближайших двух–трёх лет. Такой прогноз высказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако пока что Банк России довольно консервативно относится к идее создания подобной «валюты» в стране.


#россия #ндс #бюджет #криптовалюта #майнинг
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