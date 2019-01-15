Выезд из России предлагают сделать платным

https://news.ru/storage/news/3efc24af48d29503d68a79a7ef73f8dc/bc0058e3-359e-4315-8462-d561b60320df_850.jpg Игорь Иванко/АГН «Москва»

В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж. С соответствующим предложением выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ».

Предприниматели обратились с предложением на имя председателей Совета Федерации Валентины Матвиенко и Государственной думы Вячеслава Володина, а также на имя главы Ростуризма Олега Сафонова. В документе предлагается ввести налог на выезд при пересечении госграницы в размере 500 рублей для граждан РФ и иностранцев, сообщает агентство «Прайм». Согласно задумке разработчиков предложения, вырученные средства можно будет направить на развитие отечественного туристического сектора.

Как полагают представители ассоциации, в сложившейся международной обстановке вопросы развития внутреннего туризма становятся особенно актуальными и сейчас наступил уникальный момент, позволяющий в сжатые сроки возродить туристическую отрасль России и сделать её конкурентоспособной.

В документе отмечается, что в бюджете на финансирование туристического сектора в ближайшие семь лет предусмотрено выделение 422,2 млрд рублей. Предлагаемые бизнес-сообществом меры позволят дополнительно получить до 35 млрд рублей, которые помогут перейти всей туристической отрасли на качественно иной уровень, отмечается в документе.

Как ранее писал News.ru, россияне выбрали Москву в качестве места проведения новогодних каникул. Столица стала абсолютным лидером среди направлений внутреннего туризма.