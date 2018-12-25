Выдача ипотеки замедлилась в ноябре

https://news.ru/storage/news/7f8ebed8a3045818fa27b019139afd3d/29607540-d589-4232-b80e-8f31da1c05cf_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Россияне постепенно теряют интерес к ипотеке — в ноябре 2018-го прирост выдач кредитов на покупку жилья составляет, по оценкам госкомпании «ДОМ.РФ», 29% к аналогичному периоду 2017 года. В октябре этого года объём ипотеки вырос существеннее — почти на 41%, говорится в материалах организации.

Россияне взяли ипотечных кредитов примерно на 300 млрд рублей в ноябре уходящего года, подсчитали в «ДОМ.РФ». Аналогичный показатель был и в октябре 2018-го. Однако темпы выдачи замедлились в ноябре до 29% по сравнению с ноябрём 2017-го с 40,7% в октябре год к году.

Рост продолжается в основном за счёт новых заёмщиков, утверждают в «ДОМ.РФ». Граждане взяли «новых» кредитов почти на 2,1 трлн рублей, что на 45% больше, чем по итогам 10 месяцев 2017 года. Остальные выдачи — это рефинансирование старой ипотеки, на него приходится 11% всех выдач.

Ставки по ипотеке начали расти, и к концу года средний процент поднимется до 9,6%, прогнозируют в госкомпании, а объём выдач совпадёт с прежними прогнозами и составит три трлн рублей.

Сейчас на рынке ипотечного кредитования могут назревать риски формирования «пузыря», так как темпы роста выдач очень высоки, писал ранее News.ru.