USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,795.78 $
МОСКВА-10°C13:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Выдача ипотеки замедлилась в ноябре

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Россияне постепенно теряют интерес к ипотеке — в ноябре 2018-го прирост выдач кредитов на покупку жилья составляет, по оценкам госкомпании «ДОМ.РФ», 29% к аналогичному периоду 2017 года. В октябре этого года объём ипотеки вырос существеннее — почти на 41%, говорится в материалах организации.

Россияне взяли ипотечных кредитов примерно на 300 млрд рублей в ноябре уходящего года, подсчитали в «ДОМ.РФ». Аналогичный показатель был и в октябре 2018-го. Однако темпы выдачи замедлились в ноябре до 29% по сравнению с ноябрём 2017-го с 40,7% в октябре год к году.

Рост продолжается в основном за счёт новых заёмщиков, утверждают в «ДОМ.РФ». Граждане взяли «новых» кредитов почти на 2,1 трлн рублей, что на 45% больше, чем по итогам 10 месяцев 2017 года. Остальные выдачи — это рефинансирование старой ипотеки, на него приходится 11% всех выдач.

Ставки по ипотеке начали расти, и к концу года средний процент поднимется до 9,6%, прогнозируют в госкомпании, а объём выдач совпадёт с прежними прогнозами и составит три трлн рублей.

Сейчас на рынке ипотечного кредитования могут назревать риски формирования «пузыря», так как темпы роста выдач очень высоки, писал ранее News.ru.


#ставка #КРЕДИТ #ипотека
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

читайте также
Эксперты увидели признаки перегрева этого рынка
экономика 15:43, 21 декабря 2018
Ипотека наращивает риски «пузыря»
Эксперты увидели признаки перегрева этого рынка
Топовые банки повышают ставки из-за волатильности на рынках
экономика 14:24, 22 ноября 2018
Ипотека дорожает на опережение
Топовые банки повышают ставки из-за волатильности на рынках
Лента новостей
спорт 13:35
Шипулин захотел спастись от тюрьмы и ушёл из спорта
общество 13:35
Парад снегурочек пройдёт в Москве 27 декабря
в мире 13:30
Трамп назвал ребёнка маргиналом из-за веры в Санту
экономика 13:29
Кабмин одобрил утверждённый капитал ВЭБу на 300 млрд рублей
в мире 13:29
Мужчина угнал автобус и въехал в толпу на востоке Китая
Другие новости
экономика 13:29
Кабмин одобрил утверждённый капитал ВЭБу на 300 млрд рублей
экономика 13:03
Росавиация и Шереметьево подписали договор на 49 лет
экономика 12:31
ФАС отказалась прекращать дело по дорогим ТВ-приставкам
экономика 12:10
ЛУКОЙЛ продолжает выкуп акций и депозитарных расписок
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top