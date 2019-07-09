https://static.news.ru/photo/a7039e30-a244-11e9-a1b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pern.pl

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN намерен построить вторую нитку Поморского нефтепровода. Он будет проходить от нефтяного порта в Гданьске в центральные регионы страны.

По словам руководителя компании Игоря Василевского, ситуация с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» показала состоятельность планов компании по постройке резервуаров для нефти и топлива, а также строительству второй нитки Поморского нефтепровода.

Наши нефтеперерабатывающие заводы уже несколько лет всё больше диверсифицируют свой портфель, когда речь идёт об источниках поставок нефти. Насколько это необходимо, мы убедились в последние месяцы, когда нужно было в экстренном режиме испытать возможности польской нефтетранспортной системы, а также потенциал нефтепорта, — отметил он.

По мнению Василевского, проверка прошла успешно и нехватка сырья в стране не ощущалась.

Согласно озвученным им ранее данным, в мае текущего года через нефтяной порт в Гданьске в Польшу было поставлено около 2,2 млн тонн нефти против 1 млн тонн, который в среднем проходил через порт в предыдущие месяцы, писал News.ru.