ВТБ заработал почти 164 млрд рублей прибыли

https://news.ru/storage/news/70b6893183ee34882498210daa5934d5/d7953883-5df2-49b8-b4e6-648624bb6b38_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Чистая прибыль группы ВТБ достигла за 11 месяцев 2018 года 163,9 млрд рублей по МСФО. Об этом сообщают в госбанке.

Рост составил 66% к соответствующему периоду прошлого года.

Как следует из отчёта кредитной организации, чистые процентные доходы выросли на 2,8%, составив 432,3 млрд рублей. Также увеличились чистые комиссионные доходы — они составили 84,8 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем за отчётный период прошлого года. В ноябре чистые комиссионные доходы выросли на 17,1% — до 8,9 млрд рублей, а чистые процентные доходы снизились на 5,3% — до 35,8 млрд рублей.

Чистая прибыль банка в ноябре составила 12 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 51,9%.

Как ранее сообщал News.ru, Андрей Костин собирается в Давос. На форуме у главы ВТБ уже запланированы встречи.