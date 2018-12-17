ВТБ и «Национальная Медиа Группа» купят «СТС Медиа»

https://news.ru/storage/news/aacd970dba24a0675027a689aad1192e/90e10973-38a5-4660-9fb5-aa17d1873ec7_850.jpg Артём Геодакян/ТАСС

Российский бизнесмен Иван Таврин принял решение продать долю в «СТС Медиа» инвесторам из «Национальной Медиа Группы» (НМГ) и ВТБ.

На данный момент холдинг ЮТВ, принадлежащий предпринимателю, контролирует 75% акций холдинга. Остальной частью владеет кипрский Telcrest, акционерами которого являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза».

По словам Таврина, переговоры по продаже находятся на стадии завершения.

В свою очередь гендиректор НМГ Ольга Паскина отметила, что закрыть сделку планируется до конца текущего года, передают «Ведомости».

Ранее News.ru писал, что структура, подконтрольная акционеру ГК ПИК Сергею Гордееву, добилась ареста части долей организаций, владеющих зданием бывшей кондитерской фабрики «Большевик» на Ленинградском проспекте в Москве. Здание фабрики до июня 2018 года контролировала фирма O1 Properties, основным владельцем которой в то время была компания O1 Group Бориса Минца. Прежние владельцы собирались превратить бывшую фабрику в бизнес-центр с апартаментами.