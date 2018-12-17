USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

ВТБ и «Национальная Медиа Группа» купят «СТС Медиа»

Артём Геодакян/ТАСС

экономика [ версия для печати ]

Российский бизнесмен Иван Таврин принял решение продать долю в «СТС Медиа» инвесторам из «Национальной Медиа Группы» (НМГ) и ВТБ.

На данный момент холдинг ЮТВ, принадлежащий предпринимателю, контролирует 75% акций холдинга. Остальной частью владеет кипрский Telcrest, акционерами которого являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза».

По словам Таврина, переговоры по продаже находятся на стадии завершения.

В свою очередь гендиректор НМГ Ольга Паскина отметила, что закрыть сделку планируется до конца текущего года, передают «Ведомости».

Ранее News.ru писал, что структура, подконтрольная акционеру ГК ПИК Сергею Гордееву, добилась ареста части долей организаций, владеющих зданием бывшей кондитерской фабрики «Большевик» на Ленинградском проспекте в Москве. Здание фабрики до июня 2018 года контролировала фирма O1 Properties, основным владельцем которой в то время была компания O1 Group Бориса Минца. Прежние владельцы собирались превратить бывшую фабрику в бизнес-центр с апартаментами. 


#акции #втб #стс
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
политика 18:09, 11 декабря 2018
Госдума задумалась над передачей акций
экономика 14:58, 11 декабря 2018
Альфа-Банк: акционеров хотели скомпрометировать
экономика 03:38, 4 декабря 2018
Киноцентр «Соловей» может купить акционер группы ПИК
Лента новостей
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался Заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
Другие новости
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
экономика 16:58
Дорогой бензин ударит по еде
Цены на продукты могут вырасти из-за роста затрат на транспортировку
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top