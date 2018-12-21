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Вступил в силу закон об инвестиционных советниках

Viktor Chernov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

На отечественном рынке ценных бумаг появилась новая профессия — инвестиционный советник. Закон, посвящённый деятельности в сфере консультирования по сделкам с ценными бумагами, вступил в силу 21 декабря.

В роли инвестиционного советника может выступать физическое (индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо. В обязанности такого консультанта входит информирование клиента об услугах управляющей или инвестиционной компании.

Согласно закону, давая рекомендации, советник должен строго ориентироваться на инвестиционный профиль клиента с целью сохранения и приумножения его капитала и минимизации рисков. Если в результате консультаций инвестор потеряет свои средства, он сможет потребовать от него возмещения убытков. В то же время консультант избежит ответственности, если выяснится, что инвестпрофиль клиента был составлен ошибочно по причине предоставления последним недостоверной информации.

Инвестиционные советники должны быть включены в специальный реестр. Его ведением будет заниматься Центробанк РФ, пишет «Российская газета».

Ранее News.ru рассказал о том, в какой валюте лучше всего держать сбережения. Многие эксперты советуют большую часть капитала хранить в рублях. При этом они рекомендуют вложить какую-то долю в доллары, отмечая стабильность американской валюты, и евро (особенно тем, кто планирует туристические поездки по Евросоюзу).


#россия #ценныебумаги #инвестиции
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