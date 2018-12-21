Вступил в силу закон об инвестиционных советниках

https://news.ru/storage/news/a77bdef1c566b161abf9b6fb4c9d4631/2a8ab0eb-1ec3-4e98-b6e9-660cffa16a9a_850.jpg Viktor Chernov/Global Look Press

На отечественном рынке ценных бумаг появилась новая профессия — инвестиционный советник. Закон, посвящённый деятельности в сфере консультирования по сделкам с ценными бумагами, вступил в силу 21 декабря.

В роли инвестиционного советника может выступать физическое (индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо. В обязанности такого консультанта входит информирование клиента об услугах управляющей или инвестиционной компании.

Согласно закону, давая рекомендации, советник должен строго ориентироваться на инвестиционный профиль клиента с целью сохранения и приумножения его капитала и минимизации рисков. Если в результате консультаций инвестор потеряет свои средства, он сможет потребовать от него возмещения убытков. В то же время консультант избежит ответственности, если выяснится, что инвестпрофиль клиента был составлен ошибочно по причине предоставления последним недостоверной информации.

Инвестиционные советники должны быть включены в специальный реестр. Его ведением будет заниматься Центробанк РФ, пишет «Российская газета».

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