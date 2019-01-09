Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики в РФ и мире

https://news.ru/storage/news/45d67af925bd68b7235b6ede93330d1f/66f402fb-cdcb-4306-b49a-b217fa898a87_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперты Всемирного банка снизили прогноз роста экономики России в 2019 году до 1,5% вместо прогнозируемых ранее 1,8%. При этом в 2020 и 2021 году российская экономика, наоборот, покажет годовой рост в 1,8%.

Кроме того, в обзоре, опубликованном на сайте организации, говорится, что несмотря на ужесточение санкций против РФ, инфляция оставалась низкой и стабильной, а объёмы добычи нефти росли.

Вместе с тем прогноз роста мировой экономики также снижен с 3 до 2,9%, а в следующие два года эксперты предполагают падение до 2,8% в год.

Прогноз роста ВВП Украины в 2019 году снижен на 0,6 процентных пункта (в сравнении с прогнозом, который банк давал в октябре) — до 2,9% ВВП.

«В начале 2018 года мировая экономика работала на всех парах, но в течение года она сбавила темп, и в будущем году ситуация может стать ещё более сложной», — пояснила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

Она отметила, что текущие достижения в области сокращения масштабов бедности в мире могут оказаться под вопросом из-за снижения экономической стабильности развивающихся стран.

Ранее News.ru писал о том, что президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно слагает с себя полномочия и уходит в отставку с 1 февраля. Обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева.