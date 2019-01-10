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Всемирный банк назвал сроки выбора нового главы

Джим Ён Ким Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джим Ён Ким

экономика [ версия для печати ]

Всемирный банк объявил, что рассчитывает выбрать нового президента к середине апреля. Занимающий этот пост Джим Ён Ким оставляет его 1 февраля.

«Кандидатуры должны быть представлены в период с 7 февраля <…> по 14 марта. Новый президент, как ожидается, будет выбран до весенней встречи 2019 года», — говорится в заявлении пресс-службы банка.

Весенняя встреча пройдет 12−14 апреля в Вашингтоне.

Ким вступил в должность главы Всемирного банка в 2012 году, в 2016-м совет директоров вновь избрал его президентом группы. Полномочия у Кима истекали в 2022 году, но решил покинуть свой пост досрочно, получив предложение работы от частной фирмы, писал News.ru. Пока новый президент не будет избран, возглавлять банк будет исполнительный директор Кристалина Георгиева.


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