Все банки в РФ начнут собирать биометрию к концу 2019 года

https://news.ru/storage/news/bd9a2c20290740b7213d9c0be135eaef/893e1bea-5393-4b7e-a1a6-bcb6efc67d46_850.jpg Hans-Jürgen Wiedl/ZB/Global Look Press

Порядка 60% российских банков к середине 2019 года должны внедрить систему сбора биометрических данных. К концу года нововведение должно заработать повсеместно.

Систему запустили летом 2018-го. По данным на начало 2019 года, на сбор биометрии перешли уже более 150 российских банков. Такие данные привёл глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на слушаниях в Госдуме. Компания является оператором Единой биометрической системы.

По расчётам ЦБ, к 2021 году банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации также и государственные услуги.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что банки, которые не работают с населением, могут получить освобождение от обязанности собирать биометрию с россиян, писал News.ru.