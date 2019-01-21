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Все банки в РФ начнут собирать биометрию к концу 2019 года

Hans-Jürgen Wiedl/ZB/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Порядка 60% российских банков к середине 2019 года должны внедрить систему сбора биометрических данных. К концу года нововведение должно заработать повсеместно.

Систему запустили летом 2018-го. По данным на начало 2019 года, на сбор биометрии перешли уже более 150 российских банков. Такие данные привёл глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на слушаниях в Госдуме. Компания является оператором Единой биометрической системы.

По расчётам ЦБ, к 2021 году банки смогут оказывать на базе удаленной биометрической идентификации также и государственные услуги.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что банки, которые не работают с населением, могут получить освобождение от обязанности собирать биометрию с россиян, писал News.ru.


#банки #биометрия
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