USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.01 $ Bitcoin3,535.93 $
МОСКВА-15°C10:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Кризис поможет развитию бизнеса

Ашот Сеферян executive.ibda/facebook.com эксклюзивы

Ашот Сеферян

экономика [ версия для печати ]

Сейчас отличное время для того, чтобы начать свой бизнес. Основной причиной для этого является низкая цена входа на рынок.

Как рассказал в эксклюзивном интервью News.ru директор программы Executive MBA ИБДА РАНХиГС при президенте РФ Ашот Сеферян, если человек не станет пробовать реализовать свои планы, то у него ничего и не будет.

«Когда всё вокруг хорошо, когда все идут проторенной дорожкой — цена входа на рынок очень большая. Обычно бывает так, когда кризисная ситуация, люди идут учиться. Это хорошее время, чтобы попробовать накопить какие-то новые идеи, знания и начать реализовывать то, что вы хотите. Когда все спохватятся, адаптируются, ты будешь уже впереди», — отметил он.

Сегодняшний момент Сеферян считает «нормальным». По его мнению, настал период изменений и ничего страшного в этом нет, поскольку изменения будут всегда и это хорошая возможность что-то изменить в себе.

При этом бизнес-образование это сложный путь, это образование только по названию, а по факту — ментальная перестройка самого себя, отмечает специалист.

По его мнению, самая главная задача властей — не мешать развитию стартапов, дать им возможность развиться в проекты, которые могут принести серьёзные дивиденды и власти, и обществу.

Важно, что сейчас появился диалог «бизнес-власть», что они встречаются и общаются, в частности, на таких площадках, как Гайдаровский форум, подчеркнул Сеферян. Это мировая тенденция, что люди из бизнеса уходят во власть и наоборот. Это здорово, что они имеют возможность привнести свою точку зрения и объяснить её, сказал он.


#образование #бизнес #власть #гайдаровскийфорум
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
экономика 00:25, 21 января 2019
Бизнесмены получат льготы за крупные инвестиции
экономика 17:42, 16 января 2019
В 2019 году на малый и средний бизнес придётся 23% экономики
экономика 15:54, 15 января 2019
Силуанов: требований к бизнесу может стать вдвое меньше
Лента новостей
технологии 10:26
Цены флагманской линейки Samsung Galaxy S10 появились в Сети
спорт 10:23
Фуркад отправится на этап Кубка мира в Антхольц
общество 10:19
Superjob отказался от графы «образование»
спорт 10:12
Состав сборной на ЧЕ по борьбе назовут после турнира в Венгрии
спорт 10:12
Пакьяо получил травму глаза
Другие новости
экономика 10:00
Во время кризиса надо начинать вести бизнес
Почему нужно освободиться от стереотипного мышления
экономика 09:24
Нефть дешевеет на прогнозе МВФ по росту мировой экономики
экономика 06:40
Япония построит хранилище радиоактивных отходов в России
экономика 02:36
Госдума предложила ввести невозвратные билеты в плацкарты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top