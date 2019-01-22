Кризис поможет развитию бизнеса

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Ашот Сеферян

Сейчас отличное время для того, чтобы начать свой бизнес. Основной причиной для этого является низкая цена входа на рынок.

Как рассказал в эксклюзивном интервью News.ru директор программы Executive MBA ИБДА РАНХиГС при президенте РФ Ашот Сеферян, если человек не станет пробовать реализовать свои планы, то у него ничего и не будет.

«Когда всё вокруг хорошо, когда все идут проторенной дорожкой — цена входа на рынок очень большая. Обычно бывает так, когда кризисная ситуация, люди идут учиться. Это хорошее время, чтобы попробовать накопить какие-то новые идеи, знания и начать реализовывать то, что вы хотите. Когда все спохватятся, адаптируются, ты будешь уже впереди», — отметил он.

Сегодняшний момент Сеферян считает «нормальным». По его мнению, настал период изменений и ничего страшного в этом нет, поскольку изменения будут всегда и это хорошая возможность что-то изменить в себе.

При этом бизнес-образование это сложный путь, это образование только по названию, а по факту — ментальная перестройка самого себя, отмечает специалист.

По его мнению, самая главная задача властей — не мешать развитию стартапов, дать им возможность развиться в проекты, которые могут принести серьёзные дивиденды и власти, и обществу.

Важно, что сейчас появился диалог «бизнес-власть», что они встречаются и общаются, в частности, на таких площадках, как Гайдаровский форум, подчеркнул Сеферян. Это мировая тенденция, что люди из бизнеса уходят во власть и наоборот. Это здорово, что они имеют возможность привнести свою точку зрения и объяснить её, сказал он.