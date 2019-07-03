https://static.news.ru/photo/48f68692-9d1a-11e9-b192-fa163e074e61_1024.jpg Кристин Лагард Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил на посту временного главы фонда Дэвида Липтона. Прежде он являлся первым заместителем директора-распорядителя Кристин Лагард, оставившей должность из-за рассмотрения её кандидатуры в качестве претендента на место главы Европейского ЦБ.

Мы принимаем решение госпожи Лагард временно отказаться от своих обязанностей на период рассмотрения кандидатуры, — говорится в заявлении пресс-службы фонда.

Ранее News.ru сообщал, что Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов Евросоюза, рассказал Дональд Туск. На его пост выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля. На пост главы Еврокомиссии предлагается министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, европейской дипломатии — испанский политик Жозеп Боррель.