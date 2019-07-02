https://static.news.ru/photo/08de0450-9c65-11e9-ac3f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином уже начались.

Трамп уточнил, что переговорщики общаются как по телефонной связи, так и во время личных встреч. Договорённость о возобновлении переговоров была достигнута на встрече американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20. Однако президент США отметил, что результаты сделки должны быть выгоднее для американской стороны, сообщает The Hill .

Как уже писал News.ru, министр экономического развития РФ Максим Орешкин полагает, что рынки отреагируют на торговое перемирие США и Китая очень умеренно, однако с некоторым успокоением.