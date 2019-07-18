https://static.news.ru/photo/8f1e8cbc-a9ce-11e9-8e71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Досрочные переходы россиян из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой предложил серьёзно ограничить пенсионный лоббист Ассоциация НПФ (АНПФ). Она разослала по частным фондам и их акционерам проект меморандума о дополнительных мерах по защите прав клиентов.

Документ предлагает ввести мораторий на заключение договоров о переходе в другой НПФ через агентов, сообщает газета « Коммерсант ».

Такие договора не смогут заключать и сотрудники региональных отделений НПФ. Одобрение данного предложения АНПФ приведёт к тому, что сменить НПФ россияне смогут лишь при личном визите в главный офис фонда. При этом 21 из 33 всех центральных отделений НПФ расположено в Москве, а значит, менять НПФ смогут лишь жители столичного региона.

Эксперты отмечают, что предложение АНПФ не защитит, как анонсируется, а ограничит права клиентов НПФ.

Ранее News.ru сообщал, что совокупный объём пенсионных средств НПФ в первом квартале 2019 года увеличился на 3% и составил почти 4 трлн рублей. Величина пенсионных резервов выросла на 2,4%, до 1,3 трлн рублей, пенсионных накоплений — на 3,3%, до 2,7 трлн рублей. Рост объёмов пенсионных резервов обеспечили пенсионные взносы (52% от общего притока пенсионных резервов) и доход от размещения самих пенсионных средств.