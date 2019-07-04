https://static.news.ru/photo/23f7635a-9eb6-11e9-bf3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) нашла способ увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка. Этого можно добиться благодаря развитию корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Такой вывод содержится в обзоре НАПФ, который подготовлен для Международного финансового конгресса. Документ будет представлен регулятору, исполнительной власти и общественности 5 июля, сообщает газета « Известия ».

По словам главы НАПФ Константина Угрюмова, участниками корпоративных программ могут стать до 15 млн россиян, если включить в них ряд льгот, в том числе предусмотренных для индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

НАПФ предлагает ввести систему софинансирования, чтобы 2% взносов осуществлял работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Кроме того, в ассоциации считают, что выплаты по НПО следует освободить от налога на доходы физических лиц, а от налога на прибыль необходимо освободить пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников.

Ранее News.ru сообщал, что реальный размер пенсий в мае 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 0,9%. Средний размер назначаемых пенсий за тот же период вырос на 6%. В мае 2019 года он составил 14 155 рублей. При этом соотношение среднего размера назначенных пенсий к среднему размеру начисленной зарплаты в мае 2019 года составило 29,2%. Это на 0,2% меньше, чем год назад.