Средний возраст ипотечных заёмщиков уменьшился в прошлом году. Доля граждан в возрасте до 50 лет выросла за 2018-й на один процентный пункт и достигла 91,4% от количества купивших жильё в кредит. Львиная доля всех ипотечных заёмщиков по-прежнему приходится на россиян в возрасте от 30 до 39 лет — 46%, показатель рос в прошлом году. Это следует из расчётов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), подготовленных специально для News.ru. При этом средний срок «жизни» ипотечного кредита за прошлые 12 месяцев увеличился до 14 лет.

Россияне в возрасте до 49 лет стали чаще брать ипотеку в минувшем году. Их доля среди всех ипотечных заёмщиков за 2018-й достигла 91,4% против 90,3% на начало года, следует из расчётов НБКИ. За эти 12 месяцев доля граждан в возрасте 50 лет и старше, оформивших кредит на покупку жилья, опустилась до 8,6% с 9,7%. В этой категории заёмщиков сильнее всего сокращалась доля предпенсионеров (50−59 лет) — с 8,4% до 7,8%. Чуть медленнее уменьшилась доля заёмщиков в возрасте 60−65 лет — на 0,3 п.п., до 0,5%. Граждане старше 65 лет и вовсе практически перестали брать ипотеку: если в начале минувшего года таковых было 0,5% от общего количества заёмщиков, то сейчас уже 0,3%.

Нежный ипотечный возраст

Самыми активными на ипотечном рынке остаются 30-летние — их доля в структуре заёмщиков выросла с 45,2% в I квартале до 45,9% в IV, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом доля молодёжи сократилась с 23,2% до 22,3%, а ведь именно в этой возрастной категории ипотека могла бы стать драйвером розничного кредитования, рассуждает он.

«В этом возрасте образуются семьи, уже есть определённость с карьерой и так далее», — поясняет Волков.

Банки не торопятся активнее кредитовать лиц до 30 лет потому, что у молодых заёмщиков меньшая глубина кредитной истории, меньший трудовой стаж и по многим показателям представители поколений 1990-х и 2000-х объективно уступают «восьмидесятникам», резюмирует представитель НБКИ.

Сергей Лантюхов/News.ru

Параллельно с этим все ипотечники стали расплачиваться по кредитам в среднем на полтора года дольше, следует из данных бюро кредитных историй. Так, срок «жизни» ипотечных кредитов увеличивался с 12,5 года на начало 2018-го, а под конец он достиг 13,95 года. Дольше всех выплачивают ипотеку самые молодые заёмщики — граждане в возрасте до 25 лет. У них средний срок ипотеки к началу этого года достиг 17,64 года, хотя ещё на заре 2018-го составлял 15,49 года.

Более существенными темпами увеличивался в 2018 году средний размер ипотечного кредита, оценивают в НБКИ. Он вырос на 17,5%, или на 348,3 тыс. рублей, по сравнению с концом 2017-го и составил 2,34 млн рублей. Самая большая средняя сумма займа на покупку жилья оказалась у россиян в возрасте 40−49 лет и составляет 2 475 911 рублей. Самую «скромную» ипотеку берут граждане старше 60 лет — в среднем сумма равняется 1,45 млн рублей.

Переломный момент

Ипотека росла в прошлом году высокими темпами — по 40% в среднем каждый месяц. Например, в ноябре 2018-го свыше половины прироста портфеля кредитов физлицам обеспечивалось ипотечными займами, отмечают в ЦБ в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«Это заметное изменение в сравнении с предшествующими месяцами, когда основной прирост розничного кредитования обеспечивало потребительское кредитование», — констатируют в Центробанке.

За 11 месяцев 2018 года 1,3 млн россиян взяли ипотечные кредиты, банки выдали заёмщикам на покупку жилья 2,67 трлн рублей. Это на 54,3% больше, чем за аналогичный период предшествующего года, оценивают в ЦБ.