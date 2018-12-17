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Volkswagen отзовёт более 4 тысяч автомобилей в РФ

Peter Steffen/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

В России отзывают 4,32 тыс. автомобилей Volkswagen Tiguan. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Решение было принято в связи с выявленными проблемами в светодиодной подсветке люка. Как сообщает уполномоченный представитель Volkswagen на территории РФ ООО «Фольксваген Груп Рус», в модуль подсветки панорамного подъёмно-сдвижного стеклянного люка автомобилей Volkswagen Tiguan определённого периода выпуска может проникнуть влага. В результате этого вероятно возникновение короткого замыкания с последующим тепловыделением, отмечается в сообщении.

Таким образом, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2018 год. Предстоящие ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

На автомобили установят кабель-адаптеры со встроенным предохранителем между светодиодным модулем подсветки панорамного люка и областью подачи питания.

Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы уполномоченным представителем изготовителя в РФ о том, что нужно предоставить автомобиль в дилерский центр для ремонтных работ, говорится в сообщении Росстандарта.

Ранее представитель компании «АвтоВАЗ» заявил, что массовый отзыв седанов Lada Vesta был связан с несоответствием рисунка протектора на запасном и основных колёсах автомобиля, писал News.ru.


#ремонт #автомобили #VOLKSWAGEN #отзыв #росстандарт
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