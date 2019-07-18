https://static.news.ru/photo/a1caf118-a936-11e9-aa0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernhard Classen/imageBROKER.com/Global Look Press

Минпромторг РФ обсуждает инвестиционный контракт на производство автокомпонентов на территории России с Volkswagen. Кроме того, ведомство ведёт переговоры ещё с двумя компаниями — Faurecia и ZF.

Если стороны смогут подписать соглашения, то документы станут первыми специнвестконтрактами (СПИК) по автокомпонентам, пишут « Ведомости ».

Идёт проработка и согласование ключевых параметров инвестиционных компонентных проектов, — поведал собеседник издания, но не раскрыл подробностей СПИК.

До этого министерство делало акцент на контактах с автопроизводителями. Крупнейшим по заявленным инвестициям стал договор с АвтоВАЗом при участии Renault-Nissan-Mitsubishi — 70 млрд руб. На втором месте соглашение с группой Volkswagen — 61,5 млрд руб. На третьем — КамАЗ и его СП с Daimler («ДК рус») — 46,5 млрд руб.

СПИК — вид соглашения государства с инвесторами, задача которых — стимулировать локализацию производства на территории РФ. По этому контракту бизнес обязан вкладывать средства в создание и модернизацию предприятий в России в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

Ранее News.ru сообщал, что Volkswagen планирует локализовать производство турбодвигателей 1,4 TSI на заводе в Калуге. Объём возможных инвестиций оценивается в 40 млрд рублей за пять лет. Завод Volkswagen Group Rus в регионе выпускает автомобили Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, а также модель Skoda Rapid.