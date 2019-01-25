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Внешний долг Украины вырос до $50 млрд

National Bank Of Ukraine/flickr.com

экономика [ версия для печати ]

Внешний долг Украины в 2018 году составил $49,8 млрд. Это больше на 1,6%, чем в 2017 году. Внутренний долг страны за 2018 год вырос на 0,6% и составил $27,5 млрд.

В целом государственный долг Украины увеличился до $77,3 млрд — на 1,3%, информирует RNS.

Как ранее писал News.ru, экономический и политический эксперт Владимир Дебой заявил о критическом значении, которого достигли внешние и внутренние долги Украины. По его словам, они уже превысили 70% от ВВП.

Золотовалютный резерв страны имел максимальные запасы в $20 млрд осенью 2013 года, однако с тех пор он постоянно сокращается.


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