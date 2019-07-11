За первое полугодие 2019 года внешний долг России вырос на 27,7 миллиарда долларов Это 6,1% от общей суммы.
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил 482,4 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 27,7 миллиарда долларов США, — говорится в сообщении Банка России.
По данным регулятора, значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам. Последнее обстоятельство носит сезонный характер.
Ранее News.ru писал, что государственный долг США продолжит расти значительными темпами. К 2049 году, по расчётам Бюджетного управления Конгресса, показатель достигнет «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП страны. Причинами для такого сценария, по мнению составителей доклада, станут высокий уровень дефицита бюджета и нормы действующего законодательства.