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Цены на бензин в России за неделю с 1 по 7 июля не изменились. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

При этом стоимость дизельного топлива также осталась на прежнем уровне, сообщает ведомство. Рост цен на бензин прекратился после роста на 0,1 процентного пункта в течение трёх недель. Снижение цен на...