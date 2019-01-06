Вложения в доллары принесли россиянам наибольшую прибыль

https://news.ru/storage/news/1267f52232f151ccaeb79f75756edcc5/79cb9397-f6c9-43b2-af62-139bf7c27087_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Самый высокий доход россиянам от широкодоступных инвестиций в прошлом году приносили вложения в доллары.

По словам аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, с 29 декабря 2017 года американская валюта стала стоить на 20,6% больше. Ещё больше выгоды могло принести вложение долларов на банковские депозиты, так как в январе размер средних ставок по годовым вкладам составил 1,29%.

На втором месте по прибыли заняли вложения в акции при учёте выплачиваемых компании дивидендов.

Самыми невыгодными оказались вложения в криптовалюты, стоимость которых упала в несколько раз. Например, биткоин за год подешевел в 4,4 раза. Теперь его цена составляет $3862 вместо $17 161, передаёт РБК.

Ранее News.ru писал, что Сбербанк повысил ставку вклада сроком пять месяцев на 0,9 процентного пункта (п. п.), до 7,4% годовых. Минимальная сумма вложений — 50 тысяч рублей.