USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,835.40 $
МОСКВА-7°C11:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Вложения в доллары принесли россиянам наибольшую прибыль

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Самый высокий доход россиянам от широкодоступных инвестиций в прошлом году приносили вложения в доллары.

По словам аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, с 29 декабря 2017 года американская валюта стала стоить на 20,6% больше. Ещё больше выгоды могло принести вложение долларов на банковские депозиты, так как в январе размер средних ставок по годовым вкладам составил 1,29%.

На втором месте по прибыли заняли вложения в акции при учёте выплачиваемых компании дивидендов.

Самыми невыгодными оказались вложения в криптовалюты, стоимость которых упала в несколько раз. Например, биткоин за год подешевел в 4,4 раза. Теперь его цена составляет $3862 вместо $17 161, передаёт РБК.

Ранее News.ru писал, что Сбербанк повысил ставку вклада сроком пять месяцев на 0,9 процентного пункта (п. п.), до 7,4% годовых. Минимальная сумма вложений — 50 тысяч рублей.


#биткоин #акции #криптовалюта #прибыль #доллары #вложения
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
экономика 09:21, 6 января 2019
Кардинальные изменения в ОСАГО ждут россиян
экономика 08:44, 6 января 2019
Небывалого товарооборота достигла торговля России и Китая
экономика 06:22, 6 января 2019
Индия приготовила экспорту из США карательные пошлины
Лента новостей
происшествия 11:48
Девушка в Тюмени сделала сальто на батуте и умерла
происшествия 11:42
Заказное убийство раскрыла полиция Новосибирска
общество 11:40
Руководство базы в Истре объяснило отравление детей
общество 11:36
Нехватку детсадов в Думе предложили оплатить
происшествия 11:26
Пожар вспыхнул в посёлке Коммунарка в Москве
Другие новости
экономика 09:31
Контроль за качеством бензина усилят в РФ
экономика 09:21
Кардинальные изменения в ОСАГО ждут россиян
экономика 08:44
Небывалого товарооборота достигла торговля России и Китая
экономика 06:22
Индия приготовила экспорту из США карательные пошлины
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top